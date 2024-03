Twoje wyniki wyszukiwania

Pierwsze kroki na Florydzie: sukcesy i perspektywy

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 30 marca, 2024 Miasto 0

Anna Maria Porowska – Polka osiedlona na Florydzie od dzieciństwa. Jej historia pełna jest realizacji postawionych celów i sukcesów. Obecnie, jako licencjonowana agentka nieruchomości w „One Sotheby’s International Realty”, Anna jest globalnym ekspertem w dziedzinie sprzedaży nieruchomości w miastach takich jak Miami, Fort Lauderdale, Hollywood i Boca Raton. Przez Stowarzyszenie Miami Association of Realtors oraz Florida Realtors reprezentuje ponad 230 000 agentów nieruchomości na Florydzie, w tym ponad 60 000 samych w Miami, Broward i Palm Beach.

Floryda jest miejscem o międzynarodowym charakterze, przyciągającym inwestorów z całego świata. Dzięki swojemu dogodnemu położeniu geograficznemu i korzystnym podatkom, stan ten cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród Polaków. Nie tylko społeczność polonijna z Chicago i Nowego Jorku docenia uroki Florydy, ale także osoby, które pragną inwestować w nieruchomości.

Wysoki poziom życia, zamknięte osiedla z różnorodnymi udogodnieniami, takimi jak baseny, pola golfowe, biblioteki, kawiarnie i siłownie, przyciągają liczne osoby. Polacy coraz częściej kupują nieruchomości na Florydzie, głównie ze względu na atrakcyjne ceny i bliskość wody.

Miami stało się również miejscem, gdzie powstają nowe startupy, a międzynarodowe firmy zakładają swoje siedziby. Floryda zyskuje na znaczeniu nie tylko jako popularne miejsce wakacyjne, ale również jako dynamiczny obszar biznesowy.

Ceny nieruchomości na Florydzie okazują się często bardziej przystępne niż w innych popularnych lokalizacjach, takich jak Warszawa. Na zamkniętym osiedlu dla osób powyżej 55. roku życia, w odległości 15 minut jazdy od plaży, można kupić dwupokojowe mieszkanie za około 480 000 złotych. Co ciekawe, najdroższe dostępne na rynku nieruchomości w Miami Beach kosztują 132 miliony dolarów, czyli około 516 milionów złotych.

Polacy, którzy zdecydują się na inwestycje w nieruchomości na Florydzie, mają coraz większy wpływ na tamtejszy rynek. Zmienia się również postrzeganie Florydy, która przestała być jedynie miejscem dla emerytów. Dziś stan ten oferuje bogate możliwości rozwoju i inwestycji dla osób w różnym wieku i z różnych środowisk.

Wielu Polaków, posiadając własne firmy i stale się rozwijając, szuka odpowiednich miejsc do ulokowania swoich pieniędzy. Dlatego Floryda, z jej rosnącym znaczeniem biznesowym, staje się atrakcyjną opcją dla wielu inwestorów z Polski.

Choć Floryda nie jest miejscem dla każdego, to niezaprzeczalnie oferuje wiele możliwości dla Polaków poszukujących nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Jest to miejsce, które coraz bardziej otwiera się na nowych inwestorów i zapewnia im dogodne warunki do osiedlenia się, rozwijania swojej działalności gospodarczej i cieszenia się wysokim standardem życia.

The real estate industry in Florida, specifically in cities like Miami, Fort Lauderdale, Hollywood, and Boca Raton, is booming. With its favorable geographic location and tax benefits, Florida attracts investors from all over the world, including a growing number of Polish investors. The state’s international character and high standard of living make it an appealing destination for those looking to buy properties.

One of the reasons why more Polish individuals are investing in Florida real estate is the attractive pricing compared to other popular locations, such as Warsaw. For example, a two-bedroom apartment in a gated community for individuals over 55 years old, just a 15-minute drive from the beach, can be purchased for around 480,000 Polish złoty. Interestingly, the most expensive properties in Miami Beach can cost up to 132 million dollars, approximately 516 million Polish złoty.

The real estate market in Florida is not only attracting individuals looking for vacation homes or retirement options but also entrepreneurs and startup founders. Miami has become a hotspot for new startups, and international companies are establishing their headquarters in the city. Florida is not just a popular holiday destination but also a dynamic business area.

Polish investors who choose to invest in Florida real estate are having a significant impact on the local market. The perception of Florida has also shifted, as it is no longer seen as just a retirement destination. The state offers diverse opportunities for development and investment for people of different ages and backgrounds.

For many Polish individuals who own businesses and want to diversify their investments, Florida’s growing business significance makes it an attractive option. The state provides favorable conditions for economic development and offers opportunities for growth in various industries.

While Florida may not be the right fit for everyone, it undoubtedly offers a range of possibilities for Polish individuals seeking real estate investments in the United States. It is a place that is becoming increasingly open to new investors and provides them with convenient conditions to settle, develop their businesses, and enjoy a high standard of living.

Related Links:

One Sotheby’s International Realty