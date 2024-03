Twoje wyniki wyszukiwania

Podatek od flipów nieruchomości w Kanadzie: Skutki i perspektywy zaproponowanych rozwiązań

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 30 marca, 2024 Miasto 0

Kanada wprowadziła specjalny podatek od flipów nieruchomości, które nabycie po niskiej cenie następnie są droższej sprzedaży. Ten nowy podatek ma na celu regulację rynku nieruchomości, który w ostatnich latach stale się podnosił. Jednak, niektóre prowincje również planują wprowadzić dodatkowe opodatkowanie transakcji tego typu.

W nowym sezonie rozliczeń podatkowych inwestorzy w Kanadzie będą musieli deklarować dochody z flipów nieruchomości jako zyski z prowadzenia firmy, a nie jak dotychczas, jako dochody kapitałowe. Dotyczy to transakcji sprzedawanych od 1 stycznia 2023 roku. Ustawa precyzuje także terminy, kiedy nabywcy flipów muszą zapłacić podatek HST/GST.

Rząd prowincji Kolumbia Brytyjska ogłosił również wprowadzenie dodatkowego podatku od dochodów z flipów. Przepisy mają wejść w życie od 2025 roku i ustalać stawkę podatku na poziomie 20% dla transakcji sprzedawanych w ciągu roku od zakupu. To innowacyjne podejście różni się od propozycji przedstawionych przez Lewicę, która sugeruje podniesienie stawki podatku od czynności cywilnoprawnych do 10% od 2025 roku dla sprzedających nieruchomości używających filpowania.

Wcześniejsze badania Banku Kanady wykazały, że odsetek flipów nieruchomości wzrósł w ostatnich latach, co może wskazywać na rosnący wpływ spekulacji na lokalny rynek. Ceny nieruchomości w Kanadzie osiągnęły rekordowe poziomy, a średnia cena domu wyniosła prawie 721 000 CAD. Wzrost ten spowodował utrudnienia dla mniej zamożnych osób, oraz wpływa na ograniczoną dostępność mieszkań na wynajem.

Podatek od flipów nieruchomości ma na celu wyeliminowanie nadmiernej spekulacji na rynku i zapewnienie większej stabilności. Wpływ nowych regulacji i opodatkowania na rynek nieruchomości pozostaje przedmiotem dyskusji i analizy. Jednakże, jest to ważny krok w kierunku uregulowania rynku i zapewnienia uczciwości w transakcjach nieruchomościowych w Kanadzie.

The introduction of a special tax on property flips in Canada aims to regulate the real estate market, which has been soaring in recent years. This new tax requires investors in Canada to declare income from property flips as business profits, rather than capital gains, starting from January 1, 2023. The law also establishes deadlines for property flip buyers to pay HST/GST tax. [Canada.ca]

The province of British Columbia has also announced the introduction of an additional tax on income from property flips. The regulations are set to take effect in 2025 and will impose a tax rate of 20% on transactions sold within a year of purchase. This innovative approach differs from proposals put forth by the Left, which suggests raising the tax rate on civil law acts to 10% from 2025 for property sellers engaged in flipping. [news.gov.bc.ca]

Previous studies conducted by the Bank of Canada have shown an increased percentage of property flips in recent years, indicating a growing influence of speculation on the local market. Property prices in Canada have reached record levels, with the average home price reaching nearly CAD 721,000. This growth has resulted in difficulties for less affluent individuals and has affected the limited availability of rental housing.

The tax on property flips aims to eliminate excessive speculation in the market and provide greater stability. The impact of the new regulations and taxation on the real estate market remains the subject of discussion and analysis. However, it is an important step towards regulating the market and ensuring fairness in real estate transactions in Canada. [Bank of Canada]