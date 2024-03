Twoje wyniki wyszukiwania

Rozpoczyna się rozbiórka biurowca Mars na Służewcu, ale Archicom nie zamierza na tym poprzestać

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 30 marca, 2024 Miasto 0

Z dniem, w którym rozpoczęły się prace rozbiórkowe biurowca Mars na Służewcu, zaczynamy dostrzegać coraz większe zmiany w tej części dzielnicy. Jednak ta rozbiórka to tylko początek dużych planów inwestycyjnych. Firma Archicom, odpowiedzialna za nowe osiedle Modern Mokotów, ogłosiła, że zamierza również przejąć sąsiednie biurowce.

Długotrwały i zabytkowy budynek Mars zostanie zastąpiony nowoczesnymi blokami mieszkaniowymi, które będą stanowić część osiedla Modern Mokotów. Jednak inwestor postanowił sięgnąć dalej i podjął decyzję o nabyciu także sąsiednich biurowców. To oznacza, że w przyszłości możemy spodziewać się jeszcze większych zmian w tej okolicy.

Biurowiec Mars ma ciekawą historię. Początkowo był to budynek fabryki półprzewodników Tewa z czasów PRL-u, który został przekształcony w biurowiec o 9 kondygnacjach i oddany do użytku w 1997 roku. Teraz, po wielu latach, przyszedł czas na jego rozbiórkę i przystosowanie terenu pod nowe inwestycje.

Decyzja o rozbiórce biurowca Mars i nabyciu sąsiednich biurowców pokazuje, jak dynamicznie rozwija się dzielnica Służewiec i jak wiele możliwości inwestycyjnych się tu pojawia. Osiedle Modern Mokotów, które zastąpi biurowiec Mars, będzie nowoczesnym i funkcjonalnym miejscem do zamieszkania.

Dzięki takim inwestycjom jak ta, Służewiec zyskuje nowe oblicze i staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla osób poszukujących mieszkania w znakomitej lokalizacji. Z pewnością będziemy świadkami kolejnych ciekawych projektów w tej części Warszawy.

The demolition of the Mars office building in Służewiec marks the beginning of major investment plans in the area. Archicom, the company responsible for the new Modern Mokotów housing estate, has announced its intention to acquire neighboring office buildings as well Archicom. This means that we can expect even more significant changes in the future.

The Mars office building has an interesting history. Initially, it was a semiconductor factory called Tewa during the communist era in Poland. It was later transformed into a nine-story office building and opened in 1997. Now, after many years, it is time for its demolition and the development of new projects on the site.

The decision to demolish the Mars office building and acquire neighboring office buildings demonstrates the dynamic growth of the Służewiec district and the numerous investment opportunities it offers. The Modern Mokotów housing estate, which will replace the Mars office building, will provide a modern and functional living environment.

Thanks to investments like this one, Służewiec is gaining a new identity and becoming even more attractive for those seeking housing in an excellent location. Undoubtedly, we will witness more interesting projects in this part of Warsaw in the future.