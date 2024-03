Twoje wyniki wyszukiwania

Katowice, Sosnowiec i Rzeszów z największymi podwyżkami cen mieszkań w Polsce

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 31 marca, 2024 Miasto 0

Według najnowszego raportu Expandera i Rentier.io, ceny mieszkań w Polsce nadal rosną. Jednak największe wzrosty odnotowano w trzech miastach – Katowicach (+7,7 proc.), Sosnowcu (+5,8 proc.) oraz Rzeszowie (+4,7 proc.). To oznacza, że rynek nieruchomości w tych miejscach jest w świetnej kondycji, a inwestycja w mieszkania może być obecnie bardzo opłacalna.

Z kolei w porównaniu do ubiegłego roku, największe zmiany odnotowano w Krakowie, gdzie ceny mieszkań skoczyły o 39 proc. To znacznie przewyższa wzrosty w pozostałych badanych miastach. Dodatkowo, warto zauważyć, że w Katowicach (+29 proc.) i Warszawie (+28 proc.) również ceny znacząco wzrosły. Podobne trendy można obserwować w Łodzi (+22 proc.) i Wrocławiu (+21 proc.), gdzie wzrost przekroczył 20 proc. To świadczy o rosnącym zainteresowaniu mieszkaniami w tych regionach.

Eksperci Expandera i Rentier.io przewidują, że kluczowym czynnikiem wpływającym na rynek nieruchomości w najbliższej przyszłości będzie program „Mieszkanie na start”. Ten nowy program kredytowy ma zastąpić poprzednie rozwiązania, takie jak „Bezpieczny kredyt 2 proc.” i „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”. Jego celem jest udzielanie pomocy finansowej w formie dopłat do rat kredytowych, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Wysokość dopłat będzie zależna od liczby dzieci w gospodarstwie domowym.

Jednak eksperci ostrzegają, że w tym roku nie ma co liczyć na obniżkę stóp procentowych, co oznacza, że oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostanie na wysokim poziomie. Średnia dla ofert z wysokim wkładem własnym wynosi 7,58 proc., a dla ofert z niskim wkładem własnym (10 proc.) wzrasta do 8,03 proc. To ważne dane dla wszystkich, którzy planują zakup mieszkania oraz dla osób, które już mają kredyt hipoteczny i rozważają jego refinansowanie.

Podsumowując, rynek nieruchomości w Polsce nadal rośnie, szczególnie w wybranych miastach. Program „Mieszkanie na start” może okazać się kluczowy dla przyszłego popytu na mieszkania. Jednak wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych może stanowić wyzwanie dla potencjalnych nabywców. Warto dokładnie rozważyć swoje opcje i być świadomym kosztów finansowych związanych z zakupem nieruchomości.

According to the latest report by Expander and Rentier.io, property prices in Poland continue to rise. However, the biggest increases were recorded in three cities – Katowice (+7.7%), Sosnowiec (+5.8%), and Rzeszów (+4.7%). This indicates that the real estate market in these places is in excellent condition, and investing in apartments can currently be very profitable.

In comparison to last year, the biggest changes were observed in Kraków, where apartment prices jumped by 39%. This significantly exceeds the growth in other surveyed cities. Furthermore, it is worth noting that prices also significantly increased in Katowice (+29%) and Warsaw (+28%). Similar trends can be observed in Łódź (+22%) and Wrocław (+21%), where growth exceeded 20%. This demonstrates the growing interest in apartments in these regions.

Experts from Expander and Rentier.io predict that the „Mieszkanie na start” (Apartment for Start) program will be a key factor influencing the real estate market in the near future. This new credit program is intended to replace previous solutions such as the „Bezpieczny kredyt 2 proc.” (Secure 2% loan) and „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” (Family home loan). Its goal is to provide financial assistance in the form of subsidies for loan installments, particularly for families with children. The amount of subsidies will depend on the number of children in the household.

However, experts warn that there will be no interest rate cuts this year, which means that mortgage loan interest rates will remain high. The average rate for offers with a high down payment is 7.58%, while for offers with a low down payment (10%), it increases to 8.03%. This is important information for those planning to purchase a property and for individuals who already have a mortgage and are considering refinancing.

In summary, the real estate market in Poland continues to grow, especially in selected cities. The „Mieszkanie na start” program may prove crucial for future demand for apartments. However, the high interest rates on mortgage loans may pose a challenge for potential buyers. It is worth carefully considering options and being aware of the financial costs associated with property purchases.