Modyfikacja rozporządzenia dotyczącego wybrzeża morskiego: Zmiana prawa dotykająca właścicieli nieruchomości nad morzem

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 31 marca, 2024 Miasto 0

Ministerstwo ds. Transformacji Ekologicznej pracuje obecnie nad modyfikacją rozporządzenia dotyczącego wybrzeża morskiego. Głównym celem jest złagodzenie skutków ekspansji morza i ochrona tych obszarów przed nadmierną urbanizacją. Jednakże, zmiany te mogą mieć daleko idące konsekwencje dla właścicieli nieruchomości znajdujących się nad morzem.

Zgodnie z nowymi przepisami, państwo będzie miało możliwość wywłaszczenia budynków i działek, które znajdują się w miejscach podatnych na zalanie przez wodę. Nawet jeśli dana osoba posiada orzeczenia stwierdzające, że jest właścicielem nieruchomości, domena publiczna będzie miała pierwszeństwo.

Ernesto García-Trevijano, partner zarządzający w GTA Villamagna Abogdos, wyjaśnia, że konsekwencje takiego wywłaszczenia dla właścicieli mieszkań będą daleko idące. Będą musieli uzyskać zgodę na przeniesienie prawa użytkowania, a państwo będzie miało prawo pierwokupu. Dodatkowo, mogą być zobowiązani do obciążenia nieruchomości hipoteką oraz do przeprowadzenia niezbędnych remontów.

W ostatnich latach Polacy coraz częściej inwestują w nieruchomości nad hiszpańskim wybrzeżem. Zmiany w prawie dotykające wywłaszczenia mogą stanowić istotne ryzyko dla tych inwestycji. Właściciele powinni dokładnie zapoznać się z przepisami i w miarę możliwości skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości.

Podsumowując, modyfikacja rozporządzenia dotyczącego wybrzeża morskiego w Hiszpanii ma na celu ochronę tych obszarów przed nadmierną urbanizacją. Jednakże, dla właścicieli nieruchomości nad morzem może to oznaczać poważne problemy i konieczność dostosowania się do nowych przepisów.

The modification of the regulation concerning the Spanish coastline is currently being worked on by the Ministry for Ecological Transformation. The main objective is to mitigate the effects of sea expansion and protect these areas from excessive urbanization. However, these changes may have far-reaching consequences for property owners located by the sea.

According to the new regulations, the state will have the power to expropriate buildings and plots of land that are prone to flooding. Even if a person has certificates confirming their property ownership, the public domain will take precedence.

Ernesto García-Trevijano, Managing Partner at GTA Villamagna Abogdos, explains that the consequences of such expropriation for apartment owners will be significant. They will have to obtain permission to transfer use rights, and the state will have the right of first refusal. Additionally, they may be required to encumber the property with a mortgage and carry out necessary renovations.

In recent years, Poles have been increasingly investing in properties along the Spanish coast. The changes in expropriation laws can pose a significant risk to these investments. Owners should carefully familiarize themselves with the regulations and, if possible, consult with a real estate lawyer.

In conclusion, the modification of the regulation concerning the Spanish coastline aims to protect these areas from excessive urbanization. However, for property owners by the sea, this may mean serious problems and the need to adapt to the new regulations.

