Najnowsze prognozy cen nieruchomości w Polsce: Co czeka nas w 2024 roku?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 31 marca, 2024 Miasto 0

Zgodnie z raportem Narodowego Banku Polskiego, deweloperzy zgodnie przewidują, że ceny mieszkań w Polsce będą kontynuować swoje wzrosty w 2024 roku. Po ubiegłorocznym wzroście o 15 proc., prognozowany jest dalszy wzrost o średnio 11 proc.

Bank centralny podkreśla, że wzrost cen mieszkań w poprzednim roku był wynikiem silnych czynników cenotwórczych, takich jak inflacja, wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych, poprawa sprzedaży mieszkań przy ograniczonej podaży oraz wzrost kosztów produkcji. Niewielu deweloperów przewiduje odwrócenie tego trendu w najbliższym czasie.

Raport NBP wykazał, że 62 proc. ankietowanych deweloperów spodziewa się podobnego poziomu sprzedaży jak w poprzednim roku. Optymizm ten wynika między innymi z nowego rządowego programu wspierającego zakup mieszkań oraz nieustającego zainteresowania nieruchomościami jako formą inwestycji. Deweloperzy planują również zwiększenie produkcji mieszkań w 2024 i 2025 roku o odpowiednio 71 proc. i 42 proc.

Jednak z drugiej strony, deweloperzy wskazują na problemy z pozyskiwaniem gruntów. Raport wskazuje, że na posiadanych działkach developerzy są w stanie wybudować o 5 proc. mniej mieszkań, niż planują. Ceny ziemi w korzystnych lokalizacjach wzrosły o średnio 32 proc. w 2023 roku. Ponadto, niektórzy deweloperzy zauważają zmniejszoną dostępność działek w atrakcyjnych lokalizacjach, pozostającą jedynie dla tych, którzy są gotowi ponieść większe koszty lub więcej czasu na przygotowanie projektu.

Podsumowując, prognozy dotyczące cen nieruchomości w Polsce na rok 2024 są zgodne – oczekuje się dalszego wzrostu. Niemniej jednak, trudności związane z pozyskiwaniem gruntów mogą stwarzać pewne wyzwania dla deweloperów.

