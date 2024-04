Twoje wyniki wyszukiwania

Nowy blok mieszkalny w Wierzchosławicach Dwudniakach

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 1 kwietnia, 2024 Miasto 0

W Wierzchosławicach Dwudniakach wkrótce powstanie nowy blok mieszkalny z 40 apartamentami. Inwestycja ta jest częścią Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, której symboliczne wbicie łopaty odbyło się w środę, 27 marca. Wszystkie mieszkania w budynku zostały już zarezerwowane.

Nowy blok mieszkalny będzie składał się głównie z mieszkań o powierzchniach 40 i 50 metrów kwadratowych, jednak będą też dostępne dwa mniejsze apartamenty o powierzchni 30 metrów kwadratowych. Inwestycja ma zostać zakończona w styczniu 2025 roku, a pierwsi lokatorzy będą mogli wprowadzić się już za rok.

Prezes SIM Małopolska, Michał Lysy, wyjaśnia, że mieszkania zostaną w pełni wykończone i przygotowane dla przyszłych najemców. Dodatkowo, mieszkańcy będą mieli dostęp do komórek lokatorskich oraz wiat na odpady. Cały kompleks mieszkalny będzie wyposażony w windy, a także będzie posiadał przestronny parking oraz plac zabaw dla dzieci.

Inwestycję o wartości ponad 12 milionów złotych wybuduje firma Pesam z Dębicy. Projekt Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej jest realizowany we współpracy szesnastu małopolskich gmin i Skarbu Państwa, jako reakcja na potrzeby mieszkaniowe lokalnych społeczności. Finansowanie inwestycji pochodzi z różnych źródeł, głównie z dotacji z Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, a także z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyszli najemcy mają pokryć 15% wartości mieszkań.

Czynsz w nowych apartamentach ma być atrakcyjny i niższy od stawek rynkowych, a dodatkowo mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ustawa przewiduje także możliwość nabycia prawa własności mieszkań w przyszłości.

Gmina Wierzchosławice, która przekazała działkę na inwestycję, planuje kontynuować współpracę z SIM i rozważa podjęcie kolejnej tego typu inwestycji.

The new residential block with 40 apartments in Wierzchosławice Dwudniaki will soon be constructed as part of the Social Housing Initiative. The groundbreaking ceremony for this project took place on Wednesday, March 27th, and all the apartments in the building have already been reserved.

The residential block will mainly consist of apartments with sizes ranging from 40 to 50 square meters, with two smaller apartments measuring 30 square meters also available. The project is expected to be completed by January 2025, and the first tenants will be able to move in as early as next year.

Michał Lysy, the President of Social Initiative for Małopolska (SIM), explains that the apartments will be fully finished and ready for future tenants. Additionally, residents will have access to storage units and waste sheds. The entire residential complex will be equipped with elevators, as well as a spacious parking area and a playground for children.

The construction of this project, valued at over 12 million złotych, will be carried out by Pesam from Dębica. The Social Housing Initiative is being implemented in cooperation with sixteen municipalities in Małopolska and the State Treasury, as a response to the housing needs of local communities. The funding for the investment comes from various sources, primarily from grants from the National Real Estate Fund and the Government Housing Development Fund, as well as a loan provided by the Bank Gospodarstwa Krajowego. Future tenants are expected to cover 15% of the apartment’s value.

The rent in the new apartments is intended to be attractive and lower than market rates, and residents will also have the opportunity to apply for subsidies from the Bank Gospodarstwa Krajowego. The law also allows for the future acquisition of ownership rights to the apartments.

The municipality of Wierzchosławice, which provided the land for the investment, plans to continue its cooperation with SIM and is considering undertaking another similar project.

For more information about the Social Housing Initiative and its impact on communities, you can visit the official website of the Social Initiative for Małopolska: sim.malopolska.pl.