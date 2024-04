Nierzetelni klienci obciążają zarządców obiektów komercyjnych w Polsce

Twoje wyniki wyszukiwania

Najnowszy raport Krajowego Rejestru Długów (KRD) ujawnia, że nierzetelni klienci są winni zarządcom obiektów komercyjnych w Polsce około 106 mln zł. Ta niepokojąca suma długów, które jeszcze nie zostały uregulowane, dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw z branży budowlanej, handlowej i HoReCa. Ekspertami rynku nieruchomości w KRD alarmują, że faktyczne długi czynszowe mogą być znacznie większe, ponieważ nie wszyscy właściciele i zarządcy budynków wpisują nierzetelne firmy do rejestrów.

Branża nieruchomości komercyjnych jest narażona na wpływ różnych czynników, takich jak koniunktura gospodarcza, popyt i podaż, stopy procentowe oraz zmiany polityczne i społeczne. Dodatkowo, czynniki takie jak kursy walut, inflacja, regulacje prawne, preferencje najemców, trendy rynkowe i zmiany technologiczne mają wpływ na sytuację w tej branży. Ekspertka Katarzyna Krzyżaniak z KRD zwraca uwagę na fakt, że polityka energetyczna rządu również będzie miała znaczący wpływ na rynek najmu komercyjnego w 2024 roku. Wzrost cen energii, ciepła i gazu może znacznie wpłynąć na zdolność najemców do terminowego regulowania opłat za wynajem.

Raporty Colliersa wskazują, że opłaty eksploatacyjne w biurach wzrosły w 2023 roku o rekordowe 26 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Analitycy zauważają jednak, że tempo wzrostu opłat zwolniło i obecnie stawki są wyższe jedynie o około 6-7 proc. w różnych regionach kraju. Należy jednak pamiętać o innych kosztach, takich jak utrzymanie czystości czy ochrony budynków, które również znacząco wzrosły w ostatnich latach.

Zarządcy i właściciele obiektów komercyjnych coraz bardziej zwracają uwagę na opóźnienia w płatnościach. Od 2020 roku liczba raportów z KRD pobieranych przez nich wzrosła o aż 50 proc. Jest to wyraz rosnącej świadomości branży na temat ryzyka związanych z nierzetelnymi klientami.

The latest report from the National Debt Register (KRD) reveals that unreliable clients owe commercial property managers in Poland approximately PLN 106 million. This alarming amount of unpaid debts, which have not yet been settled, mainly affects businesses in the construction, trade, and HoReCa (hotel, restaurant, and catering) industries. Real estate market experts at KRD sound the alarm that the actual rental debts could be significantly higher, as not all owners and managers register unreliable companies in the databases.

The commercial real estate industry is exposed to the influence of various factors such as economic conditions, supply and demand, interest rates, and political and social changes. Additionally, factors such as exchange rates, inflation, legal regulations, tenant preferences, market trends, and technological changes have an impact on the situation in this industry. Katarzyna Krzyżaniak, an expert at KRD, points out that the government’s energy policy will also have a significant impact on the commercial rental market in 2024. The rise in energy, heat, and gas prices can greatly affect tenants’ ability to pay rent on time.

Colliers reports indicate that operating expenses in offices increased by a record 26% in 2023 compared to the previous year. However, analysts note that the growth rate of fees has slowed down, and currently the rates are only about 6-7% higher in various regions of the country. However, we should also consider other costs such as cleanliness maintenance or building security, which have also significantly increased in recent years.

Property managers and owners of commercial properties are paying increasing attention to payment delays. Since 2020, the number of KRD reports obtained by them has increased by as much as 50%. This is a sign of the growing awareness within the industry regarding the risks associated with unreliable clients.

