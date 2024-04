Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe wyzwania wynikające z zaktualizowanej dyrektywy budowlanej w UE

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 2 kwietnia, 2024 Miasto 0

Nowa wersja dyrektywy budowlanej (dyrektywy EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) została przyjęta przez europejski parlament w pierwszej połowie marca br., więc uwagę teraz skupiamy na kolejnych krokach, jakie muszą być podjęte do jej wdrożenia.

Zaktualizowana dyrektywa wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami dla branży budowlanej, a także dla krajów członkowskich UE. Jednym z głównych celów zmian jest poprawa efektywności energetycznej budynków i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Ostatecznym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050.

Nowe przepisy wymagają od państw członkowskich opracowania narodowych strategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej transformacji sektora budowlanego. W strategiach tych powinny zostać uwzględnione cele związane z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacją procesów budowlanych.

Wraz z wprowadzeniem nowej dyrektywy powstaną również nowe standardy dotyczące budynków niemal zerowym zużyciem energii, mające na celu znaczące ograniczenie ich poboru energii.

Ponadto, przepisy dotyczące kontrolowania jakości powietrza i wentylacji w budynkach staną się bardziej restrykcyjne. Wymagane będzie monitorowanie jakości powietrza wewnątrz budynków, aby zapewnić zdrowe i bezpieczne warunki dla mieszkańców.

Zmienione przepisy będą miały również wpływ na rynek nieruchomości. Efektywność energetyczna budynków będzie miała coraz większe znaczenie dla wartości nieruchomości, a inwestorzy będą oczekiwali, że budynki spełniają wysokie standardy związane z zrównoważonym rozwojem.

Podsumowując, nowa dyrektywa budowlana wprowadza wiele nowych wyzwań, zarówno dla branży budowlanej, jak i dla państw członkowskich UE. Jej skuteczne wdrożenie może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie.

The updated Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) poses several new challenges for the construction industry and EU member states. One of the main goals of the changes is to improve the energy efficiency of buildings and reduce greenhouse gas emissions, ultimately aiming for climate neutrality by 2050.

Under the new regulations, member states are required to develop national strategies for the smart and sustainable transformation of the construction sector. These strategies should include goals related to energy efficiency, the use of renewable energy sources, and decarbonization of construction processes.

In addition to the new directive, there will also be new standards for nearly zero-energy buildings (NZEBs), which aim to significantly reduce their energy consumption.

Furthermore, regulations regarding air quality control and ventilation in buildings will become more stringent. Monitoring indoor air quality will be required to ensure healthy and safe conditions for occupants.

These revised regulations will also have an impact on the real estate market. Energy efficiency of buildings will increasingly affect property values, and investors will expect buildings to meet high standards of sustainability.

In summary, the new building directive introduces several new challenges for the construction industry and EU member states. Its effective implementation can contribute to improving the energy efficiency of buildings, reducing greenhouse gas emissions, and achieving climate neutrality in Europe.

