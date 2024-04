Twoje wyniki wyszukiwania

Flipperzy na rynku nieruchomości: 10 niepokojących przykładów działań

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 3 kwietnia, 2024 Miasto 0

Flipperzy to osoby, które kupują mieszkania po możliwie niskiej cenie, a następnie szybko remontują lub przerabiają je w taki sposób, żeby sprzedać je z zyskiem albo atrakcyjnie wynająć. Flippowanie jest obecnie jedną z najbardziej krytykowanych patologii na rynku nieruchomości.

W ostatnim czasie coraz częściej można spotkać w skrzynkach na listy karteczki z informacją o poszukiwaniu mieszkania przez młode małżeństwo, parę lub biednego studenta. To właśnie flipperzy wrzucają je, próbując wzbudzić większe zaufanie i dotrzeć do osób niezaznajomionych z realiami rynku, w tym starszych mieszkańców, którzy mogą być bardziej narażeni na różne manipulacje. Jednym z najbardziej niepokojących przykładów jest ogłoszenie, w którym za pomocą kontrowersyjnych słów przekonywano o konieczności sprzedaży mieszkania z 98-letnim dziadkiem w słabej kondycji.

Innym przypadkiem jest 9-metrowa mikrokawalerka, która została przygotowana z większej przestrzeni. Wprowadzenie łazienki dosłownie w środku pokoju, z lodówką przy jednoosobowym łóżku oraz sedesem obok, budzi ogromne wątpliwości co do standardów i jakości wykonania.

Flipperi często dopuszczają się przeróbek, które graniczą z naruszeniem prawa budowlanego, a także korzystają z najtańszych materiałów, które nie spełniają oczekiwań pod względem jakości. Konsekwencją takich działań jest także wzrost cen nieruchomości na rynku. W Krakowie obserwowane jest aż 14 postępowań w sprawie nieruchomości, w które został wprowadzony proceder flippowania.

Żeby zilustrować różnorodne negatywne skutki tego procederu, postanowiliśmy zgromadzić 10 najgorszych przykładów działań flipperów. To istotne, abyśmy byli świadomi, że nielegalne praktyki flipperów mogą wpływać na nasze decyzje dotyczące zakupów nieruchomości.

Flipperzy to osoby, które działają w branży nieruchomości, kupując mieszkania po możliwie niskiej cenie, a następnie remontując je lub przerabiając w taki sposób, aby sprzedać je z zyskiem lub wynająć atrakcyjnie. Flippowanie stało się jednym z najbardziej krytykowanych zjawisk na rynku nieruchomości.

Przewiduje się, że rynek nieruchomości nadal będzie doświadczał wzrostu, co sprawia, że flippowanie staje się atrakcyjnym przedsięwzięciem dla wielu osób. Według prognoz, wartość globalnego rynku nieruchomości powinna wzrosnąć w kolejnych latach, co oznacza większe możliwości dla fliperów w zarabianiu na transakcjach.

Jednak proceder flippowania nie jest pozbawiony problemów. Jednym z głównych wyzwań, z jakim boryka się branża nieruchomości, jest manipulowanie informacjami i wprowadzanie ludzi w błąd. Flipperzy często wykorzystują różne sztuczki marketingowe, takie jak rozsyłanie karteczek z prośbą o poszukiwanie mieszkania, aby zdobyć niewiedzę i zyskać większe zaufanie osób niezaznajomionych z rynkiem. To może prowadzić do nieprzychylnych konsekwencji dla nieświadomych osób.

Również standardy i jakość wykonania prac remontowych są wielokrotnie naruszane przez flipperów. Niektóre przekształcone mieszkania mogą nie spełniać wymogów prawa budowlanego, co naraża nowych właścicieli na problemy prawne i ryzyko strat finansowych. Ponadto, fliperzy często używają najtańszych materiałów, które nie spełniają oczekiwań pod względem jakości, co może doprowadzić do poważnych problemów w przyszłości.

Zjawisko flippowania ma również negatywny wpływ na ceny nieruchomości na rynku. Wraz z coraz większą liczbą transakcji fliperów, ceny nieruchomości znacząco rosną, utrudniając dostęp do nieruchomości dla innych kupujących. W niektórych przypadkach, tak jak w Krakowie, patologią ta spowodowała wzrost liczby postępowań sądowych związanych z flippowaniem nieruchomości.

Ważne jest, aby przypominać sobie o różnych negatywnych skutkach związanych z flippowaniem nieruchomości. Wybór nieruchomości do zakupu lub wynajmu powinien być uważnie dokonywany, z uwzględnieniem potencjalnych problemów związanych z procederem flippowania.