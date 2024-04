Twoje wyniki wyszukiwania

Urząd Miejski w Słupsku dofinansowuje remont kamienic

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 4 kwietnia, 2024 Miasto 0

Urząd Miejski w Słupsku ogłosił listę siedmiu podmiotów, które otrzymają dofinansowanie na remont i modernizację swoich nieruchomości. Program wsparcia finansowego objęty jest przez Specjalną Strefę Rewitalizacji, a każda z wybranych kamienic otrzyma na ten cel 100 tysięcy złotych.

Wśród podmiotów, które otrzymają wsparcie, znajdują się sześć wspólnot mieszkaniowych oraz jeden właściciel prywatny. Wyłonienie beneficjentów odbyło się po przeanalizowaniu 19 zgłoszeń, z czego 16 przeszło pomyślnie ocenę merytoryczną. Zgodnie z warunkami programu, maksymalna wartość wsparcia wynosi do 50% szacowanej wartości prac modernizacyjnych, jednak nie więcej niż 100 tysięcy złotych. Całkowity budżet programu na ten rok wynosi 700 tysięcy złotych.

Dofinansowane remonty obejmą nie tylko wybrane części wspólne nieruchomości, ale także modernizację elewacji. W przypadku kamienic przy ul. Grodzkiej 11 i Armii Krajowej 32 planowane jest odtworzenie elementów sztukatorskich, które zostały usunięte wiele lat temu. Kolejne remonty przewidziano również na ul. Szkolnej 2, gdzie już w roku 2022 zostało zmodernizowane podwórko przy ulicach Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej.

Wspólnoty mieszkaniowe, którym przyznano dofinansowanie, wykazały dużą aktywność i zaangażowanie w rewitalizację miasta. Działania te przyczyniają się do poprawy estetyki i atrakcyjności całego obszaru ulic Wolności, Niemcewicza i Małachowskiego.

Choć kwota dofinansowania wynosząca 100 tysięcy złotych nie pokryje pełnych kosztów remontu, stanowi ona znaczący zastrzyk finansowy. To, co ważne, jest to również sygnał dla innych właścicieli nieruchomości, że można liczyć na wsparcie samorządu w realizacji prac modernizacyjnych. Program wsparcia remontu nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji został przyjęty na 10 lat i stanowi ważny krok w dbaniu o rozwój miasta.

The announcement by the City Hall in Słupsk regarding the funding for renovation and modernization of properties has significant implications for the industry and market. The program falls under the Special Revitalization Zone and provides financial support to selected entities, with each chosen property receiving 100,000 złotych for this purpose.

The seven entities that will receive support include six housing communities and one private owner. Out of the 19 applications received, 16 underwent a successful merit assessment. According to the program’s conditions, the maximum support value is up to 50% of the estimated value of the renovation works, but not exceeding 100,000 złotych. The total budget for the program this year is 700,000 złotych.

The funded renovations will not only cover selected common areas of the properties but also include the modernization of facades. For the buildings at Grodzka 11 and Armii Krajowej 32 streets, the restoration of stucco elements that were removed many years ago is planned. Further renovations are also scheduled for Szkolna 2 street, where the courtyard at Partyzantów, Armii Krajowej, and Szkolna streets was already modernized in 2022.

The housing communities that have been granted funding have demonstrated great activity and involvement in the revitalization of the city. These actions contribute to improving the aesthetics and attractiveness of the entire area encompassing Wolności, Niemcewicza, and Małachowski streets.

Although the funding amount of 100,000 złotych will not cover the full cost of the renovations, it serves as a significant financial boost. Importantly, it also sends a signal to other property owners that they can rely on the support of the local government in carrying out modernization works. The property renovation support program within the Special Revitalization Zone has been adopted for a 10-year period and represents an important step in caring for the city’s development.

For more information about the revitalization efforts in Słupsk, you can visit the official website of Urząd Miejski w Słupsku by clicking KLIKNIJ TUTAJ.