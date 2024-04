Twoje wyniki wyszukiwania

Świadectwo energetyczne – co warto wiedzieć?

Dotychczas rzadko zwracaliśmy uwagę na to, jakie jest zużycie energii konkretnego budynku. Jednak od ubiegłego roku wprowadzono obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla każdej nieruchomości. To dokument, który określa ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Warto pamiętać, że dokument ten staje się coraz ważniejszy na rynku nieruchomości.

Świadectwo energetyczne jest narzędziem, które pomaga określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię i wskazać potencjalne możliwości jej oszczędzania. Bardziej ekologiczne budynki o najwyższej klasie energetycznej są cenione wyżej przez kupujących. Wprowadzenie obowiązku posiadania świadectwa energetycznego ma na celu promowanie budownictwa efektywnego energetycznie.

Jeśli planujesz sprzedaż lub wynajem budynku lub jego części, musisz mieć świadectwo charakterystyki energetycznej. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy nie jest ono konieczne. Nie musisz mieć takiego świadectwa, jeśli korzystasz z budynku „na własny użytek” i nie zamierzasz go sprzedawać lub wynajmować. Niektóre budynki również są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa, na przykład te o powierzchni poniżej 50 m2 lub te objęte ochroną zabytków.

Sporządzenie świadectwa energetycznego może być wykonywane tylko przez osoby uprawnione. Istnieje ponad 20 tys. specjalistów w Polsce, którzy mają takie uprawnienia. Właściciel budynku, zarządca lub inwestor mogą zlecić sporządzenie świadectwa. Istnieje możliwość zakupienia świadectwa online za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm.

Ważne jest również pamiętać o terminach ważności świadectwa energetycznego. Przekazane przed 28 kwietnia 2023 r. świadectwo zachowuje swoją ważność, ale może stracić ją wcześniej, jeśli zostaną przeprowadzone zmiany w budynku. Od tego samego dnia inwestorzy muszą dołączyć świadectwo do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Należy zaznaczyć, że w internecie istnieje ryzyko zakupienia fałszywego świadectwa energetycznego. Oferowane są tanie dokumenty, które nie mają odpowiedniej wartości. Dlatego warto korzystać tylko z pewnych źródeł, które są oficjalnie uprawnione do sporządzania takich dokumentów.

Ważne jest, aby pamiętać o tym, że świadectwo energetyczne ma coraz większe znaczenie na rynku nieruchomości. Kupujący szukają coraz bardziej ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań. Dlatego warto zadbać o to, aby nasz budynek spełniał wymagania i posiadał aktualne świadectwo energetyczne.

The energy consumption of buildings has become increasingly important in the real estate market since the introduction of the energy performance certificate requirement last year. The energy performance certificate is a document that determines the amount of energy needed to meet the building’s usage requirements. It is becoming more and more valuable in the real estate market.

The energy performance certificate is a tool that helps to determine the approximate annual energy demand and identify potential energy-saving opportunities. Buildings with higher energy efficiency ratings are highly valued by buyers. The introduction of the energy performance certificate requirement aims to promote energy-efficient construction.

If you are planning to sell or rent out a building or part of it, you must have an energy performance certificate. However, there are exceptions when it is not necessary. You do not need such a certificate if you use the building for your own purposes and do not intend to sell or rent it out. Some buildings are also exempt from the requirement, such as those with an area below 50 square meters or those under heritage protection.

The energy performance certificate can only be prepared by authorized individuals. There are more than 20,000 specialists in Poland who have the necessary qualifications. The building owner, manager, or investor can commission the preparation of the certificate. It is also possible to purchase the certificate online through specialized companies.

It is also important to remember the validity period of the energy performance certificate. Certificates issued before April 28, 2023, remain valid but may expire earlier if changes are made to the building. From the same day, investors must attach the certificate to the completion notification.

It should be noted that there is a risk of purchasing a fake energy performance certificate online. Cheap documents without proper value are being offered. Therefore, it is advisable to only rely on reliable sources that are officially authorized to issue such certificates.

It is important to recognize that the energy performance certificate is becoming increasingly significant in the real estate market. Buyers are actively seeking more eco-friendly and energy-efficient solutions. Therefore, it is essential to ensure that our building meets the requirements and has an up-to-date energy performance certificate.