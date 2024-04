Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe perspektywy dla pogórniczych nieruchomości w Sosnowcu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 6 kwietnia, 2024

Trwają prace przygotowawcze dotyczące przebudowy i modernizacji nieruchomości KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu. Projekt „Kazimierz od Nowa” ma na celu przywrócenie nowego życia tym budynkom oraz terenowi wokół nich.

Sosnowieckie Inwestycje oraz pracownia architektoniczna PAS Projekt są odpowiedzialne za realizację tego zadania. Miasto podzieliło się pierwszymi wizualizacjami, które stanowią część projektu architektoniczno-budowlanego. Decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę ma być podejmowana w najbliższym czasie.

Prezydent Arkadiusz Chęciński wyraził swoje przekonanie, że to miejsce będzie atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów. Planowane jest utworzenie muzeum, tarasu widokowego, żłobka oraz różnorodnej gastronomii. Celem modernizacji jest stworzenie przestrzeni, która będzie przyciągać ludzi przez cały rok, a nie tylko okazjonalnie.

Projekt „Kazimierz od Nowa” ma nie tylko przemienić wygląd samego kompleksu, ale także ożywić całą okolicę. Przewiduje się też wykorzystanie przestrzeni wokół nieruchomości do organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i społecznych.

Prace nad tym projektem są ważnym krokiem w kierunku rewitalizacji pogórniczych nieruchomości w Sosnowcu, które stanowią dziedzictwo przemysłowe tego regionu. Przywrócenie nowego życia tym budynkom i otaczającemu je terenowi pozwoli społeczności korzystać z atrakcyjnych przestrzeni oraz zapewni nowe miejsca do spędzania czasu wolnego.

The „Kazimierz od Nowa” project is part of the ongoing efforts to revitalize the mining properties in Sosnowiec, which hold significant historical and industrial value for the region. The redevelopment and modernization of the Kazimierz-Juliusz coal mine property is being undertaken by Sosnowieckie Inwestycje and PAS Projekt architectural studio.

The city has released initial visualizations as part of the architectural and construction project, and the decision regarding building permits is expected to be made soon. This endeavor aims to give a new lease of life to the buildings and the surrounding area, transforming them into an attractive destination for both residents and tourists.

The project envisions the creation of a museum, a viewing terrace, a nursery, and a diverse range of gastronomy options. The goal of the modernization is to establish a space that will attract people throughout the year, rather than just on occasion.

In addition to transforming the appearance of the complex itself, the „Kazimierz od Nowa” project also seeks to revitalize the entire neighborhood. The surrounding spaces are expected to be utilized for various cultural and social events, further enhancing the vibrancy of the area.

These efforts are significant steps toward the revitalization of the mining properties in Sosnowiec, allowing the community to enjoy attractive spaces and providing new recreational areas. The project aims to breathe new life into these industrial heritage sites and create opportunities for leisure and social activities.

