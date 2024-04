Twoje wyniki wyszukiwania

W luksusie i wygodzie – nieruchomości ekskluzywne w Kujawsko-Pomorskiem

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 6 kwietnia, 2024

Marzenie o posiadaniu ekskluzywnego domu może stać się rzeczywistością dla tych, którzy dysponują ponad 3 milionami złotych. W regionie Kujawsko-Pomorskim dostępnych jest wiele luksusowych nieruchomości, które oferują wyjątkowe udogodnienia i komfort. Oto przegląd najdroższych willi, rezydencji i posiadłości dostępnych na rynku.

Wzrost cen metra kwadratowego domów w regionie jest zauważalny. Według danych Otodom Analytics, w Toruniu średnia cena metra kwadratowego wynosi 5934 zł, w Bydgoszczy 5558 zł, a we Włocławku 4901 zł. Porównując to do cen w najdroższych miastach w Polsce, jak Gdynia, Warszawa i Kraków, okazuje się, że nieruchomości w Kujawsko-Pomorskiem są znacznie tańsze.

Na rynku pierwotnym i wtórnym coraz częściej można znaleźć oferty mieszkań w blokach lub szeregowcach. Niemniej jednak, poza tymi propozycjami, w ofercie nieruchomości dominują typowe domy jednorodzinne położone za miastem. Są to często okazałe rezydencje, niejednokrotnie luksusowe, z dużymi ogrodami i basenami.

Aby stać się właścicielem jednej z tych ekskluzywnych nieruchomości, niezbędne jest posiadanie przynajmniej 3 milionów złotych na swoim koncie. Wiele z tych domów jest gotowych do zamieszkania od razu, bez konieczności remontowania czy wykańczania wnętrz.

Jeśli marzysz o luksusowym domu w malowniczym regionie Kujawsko-Pomorskim, teraz jest idealny czas, aby spojrzeć na dostępne oferty nieruchomości. Luksus i wygoda mogą być na wyciągnięcie ręki dla tych, którzy mają odpowiednie środki finansowe.

