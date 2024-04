Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost gęstości zaludnienia w największych polskich miastach

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 7 kwietnia, 2024 Miasto 0

Wiedeń, często podawany jako wzór dla Warszawy pod względem polityki mieszkaniowej, stanowi raczej wyjątek niż normę w Austrii. Niemniej jednak, możliwe jest porównanie obu stolic pod względem gęstości zaludnienia. Eksperci z portalu RynekPierwotny.pl przeprowadzili analizę porównującą polskie i austriackie miasta oraz kilka innych europejskich stolic. Okazuje się, że gęstość zaludnienia stolic polskiej i austriackiej wyrównuje się dopiero na odległość pięciu kilometrów od centrum.

Warto zaznaczyć, że Wiedeń nie jest liderem pod względem gęstości zaludnienia. Paryż i Madryt prezentują szczytowe wyniki, osiągając poziom 25 000-30 000 osób na kilometr kwadratowy, co jest dwukrotnie wyższe od warszawskiego wskaźnika. Natomiast gęstość zaludnienia w Pradze i Berlinie jest bardziej zbliżona do stołecznej, jak również do Wrocławia i Krakowa.

Wzrost gęstości zaludnienia w największych polskich miastach będzie skutkiem podaży gruntów na rynku oraz migracji ludności. Interesujące jest zauważenie, że statystyki dotyczące liczby budynków o co najmniej 8 kondygnacjach wskazują na ich wzrost w Warszawie. Obserwacja udziału bloków o tej charakterystyce w ogóle oddawanych przez deweloperów pokazuje, że odsetek wzrósł z 29% do 35%.

Następować będzie również proces uzupełniania luk w istniejącej zabudowie, co z pewnością wywoła konflikty, nawet po uwzględnieniu zmian w przepisach dotyczących usytuowania budynków. Przepisy ustanawią większy limit odległości od granicy działki dla bloków liczących sobie ponad cztery kondygnacje nadziemne. Przewiduje się, że konflikty mogą wynikać z próby „dogęszczenia” starszych osiedli.

Warto również zauważyć, że problemy z podażą gruntów i nowymi mieszkaniami mogą wpływać na dyskusję dotyczącą funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, szczególnie w Warszawie, gdzie obawy związane z planem generalnym dla Lotniska Chopina mogą prowadzić do paraliżu inwestycyjnego.

Podsumowując, wzrost gęstości zaludnienia w największych polskich miastach staje się coraz bardziej istotną kwestią. Konieczne będzie znalezienie odpowiednich rozwiązań, które uwzględnią zarówno potrzeby mieszkańców, jak i zrównoważony rozwój przestrzeni miejskiej.

Wiedeń, often cited as a role model for Warsaw in terms of housing policy, is more of an exception than the norm in Austria. Nevertheless, it is possible to compare both capitals in terms of population density. Experts from the RynekPierwotny.pl portal have conducted an analysis comparing Polish and Austrian cities, as well as several other European capitals. It turns out that the population density of the Polish and Austrian capitals equalizes only at a distance of five kilometers from the center.

It is worth noting that Vienna is not a leader in terms of population density. Paris and Madrid present peak results, reaching a level of 25,000-30,000 people per square kilometer, which is twice as high as the Warsaw indicator. Meanwhile, the population density in Prague and Berlin is closer to the capital, as well as to Wrocław and Kraków.

The increase in population density in the largest Polish cities will be the result of land supply in the market and population migration. It is interesting to note that statistics on the number of buildings with at least 8 stories indicate an increase in Warsaw. Observing the share of buildings with this characteristic being delivered by developers in general, the percentage has increased from 29% to 35%.

There will also be a process of filling gaps in existing development, which will certainly cause conflicts, even after changes in building regulations are taken into account. The regulations will establish a greater distance limit from the plot boundary for buildings with more than four above-ground stories. It is anticipated that conflicts may arise from attempts to „densify” older neighborhoods.

It is also worth noting that problems with land supply and new housing may affect the discussion on the functioning of family allotment gardens, especially in Warsaw, where concerns related to the general plan for Chopin Airport may lead to an investment paralysis.

In summary, the increase in population density in the largest Polish cities is becoming an increasingly important issue. It will be necessary to find appropriate solutions that will take into account the needs of residents as well as sustainable urban development.