Kredyt mieszkaniowy #naStart – nowa droga do własnego mieszkania

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 8 kwietnia, 2024 Miasto 0

Rządowe Centrum Legislacji właśnie opublikowało projekt ustawy dotyczącej preferencyjnego „kredytu mieszkaniowego na start”. Ten nowy program ma na celu rozwiązanie problemów związanych z wysokimi stopami procentowymi, które utrudniają gospodarstwom domowym zakup nieruchomości. Projekt wprowadza kilka form wsparcia i limitów, które mają umożliwić bardziej dostępne kredyty mieszkaniowe.

W ramach projektu przewidziano dwie formy kredytu mieszkaniowego objętego dopłatami. Pierwszą z nich jest kredyt hipoteczny, który może być przeznaczony na budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także na realizację inwestycji kooperatywy mieszkaniowej. Ważne jest jednak, że projekt wyklucza nabycie prawa w ramach cesji umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej, aby ograniczyć spekulację.

Nowością jest wprowadzenie kategorii kredytu konsumenckiego, który ma pokryć część lub całość wydatków związanych z kosztami partycypacji lub wkładu mieszkaniowego. To oznacza, że banki będą traktować takie kredyty jako równie bezpieczne, a nawet bardziej, niż kredyty hipoteczne.

Aby otrzymać kredyt z dopłatą, podstawowym warunkiem jest nieposiadanie praw do nieruchomości (z wyjątkiem gospodarstw z trójką lub więcej dzieci). Istnieje jednak możliwość, że jeden z małżonków będzie mógł skorzystać z kredytu, jeśli drugi posiada już nieruchomość w ramach majątku odrębnego lub posiada prawo do nieruchomości w ustroju rozdzielności majątkowej.

W przypadku gospodarstw jednoosobowych limit wieku wynosi nieukończone 35 lat w momencie składania wniosku, ale w przypadku pozostałych gospodarstw limit ten nie obowiązuje. Dodatkowo, kredytobiorca nie może uzyskiwać dochodów w innej walucie niż polska ani być stroną innego kredytu mieszkaniowego, w tym „Bezpiecznego kredytu 2 procent”.

Kredyt na start będzie udzielany na co najmniej 15 lat z utrzymującym się przez pierwsze 5 lat stałym oprocentowaniem i formułą spłaty w postaci rat malejących. Wprowadzono również specyficzny mechanizm „zamrożenia” raty malejącej na poziomie najwyższej raty w harmonogramie, co sprawia, że raty malejące stają się faktycznie ratami o równej wysokości dla kredytobiorcy.

Projekt ustawy przewiduje również kilka limitów, które ograniczają wysokość dopłaty. Limit dotyczy zarówno dochodu kredytobiorców, jak i kwoty kredytu hipotecznego. W zależności od tych czynników, dopłata do raty kredytu może się zmniejszać.

Ważne jest także limitowanie podaży preferencyjnego kredytu. Projekt zakłada wstrzymywanie przyjmowania nowych wniosków co kwartał, gdy zarejestrowano już odpowiednią liczbę wniosków w danym okresie. W ten sposób ma być zapewniona równowaga i dostępność kredytów na rynku.

Program „Kredyt na start” wnosi nowe rozwiązania w zakresie preferencyjnych kredytów mieszkaniowych. Przepisy mają na celu zmniejszenie barier finansowych i sprawić, że zakup własnego mieszkania stanie się bardziej realny dla osób o niższych dochodach. To krok w kierunku zapewnienia godnego i dostępnego mieszkalnictwa dla wszystkich.

The proposed „Kredyt na start” program aims to solve the problems associated with high interest rates that make it difficult for households to purchase real estate. The program introduces several forms of support and limits to make housing loans more accessible.

Under the program, two forms of subsidized housing loans are provided. The first is a mortgage loan, which can be used for the construction of a single-family house, the purchase of a residential unit or a single-family house, as well as for cooperative housing investments. However, the project excludes the acquisition of rights under a reservation or developer agreement to limit speculation.

A novelty is the introduction of the consumer credit category, which is intended to cover part or all of the costs related to participation or down payment. This means that banks will treat such loans as equally or even more secure than mortgage loans.

The basic requirement to qualify for a subsidized loan is not to own any real estate (except for households with three or more children). However, there is a possibility that one spouse can still benefit from the loan if the other already owns real estate as separate property or has rights to real estate under separate property arrangements.

For single-person households, the age limit is under 35 years at the time of application, but for other households, this limit does not apply. Additionally, the borrower cannot have income in a currency other than the Polish currency or be a party to another housing loan, including the „Bezpieczny kredyt 2 procent” program.

The „Kredyt na start” program will be granted for a minimum of 15 years with a fixed interest rate for the first 5 years and decreasing installment repayment. The project also introduces a specific mechanism of „freezing” the decreasing installment at the highest installment level in the schedule, making the decreasing installments effectively equal for the borrower.

The proposed law also includes several limits that restrict the amount of subsidy. The limit applies to both the borrowers’ income and the amount of the mortgage loan. Depending on these factors, the subsidy for the loan installment may decrease.

It is also important to limit the supply of preferential loans. The project proposes suspending the acceptance of new applications quarterly once a sufficient number of applications have been registered in a given period. This is intended to ensure balance and availability of loans in the market.

The „Kredyt na start” program introduces new solutions for preferential housing loans. The regulations aim to reduce financial barriers and make the purchase of own homes more feasible for individuals with lower incomes. This is a step towards ensuring dignified and accessible housing for everyone.