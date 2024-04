Twoje wyniki wyszukiwania

Zwiększenie limitu wydatków budżetu na programy budownictwa społecznego i komunalnego

Projekt nowych regulacji dotyczących budownictwa społecznego i komunalnego w Polsce

Rząd Polski planuje wprowadzenie nowych zmian w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, które mają na celu zwiększenie finansowania programów budownictwa społecznego i komunalnego. Według projektu, limit rocznych wydatków budżetu państwa na program Budownictwa Społecznego i Komunalnego (BSK) zostanie podniesiony do 1 miliarda złotych w latach 2024 i 2025. Ponadto, planowane jest ustalenie limitu wydatków na program w latach 2026-2030, który docelowo ma wynosić 10 miliardów złotych.

W przypadku programu Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC), projekt zakłada wydłużenie obowiązującego programu o 1 rok, który obecnie kończy się w 2024 roku. Jednocześnie proponowane jest zwiększenie budżetu programu z 4,5 miliarda złotych do 7 miliardów złotych.

Te zmiany mają na celu przywrócenie społecznego charakteru inwestycji mieszkaniowych, które są finansowane z budżetu państwa. Planuje się również umożliwić znaczny wzrost liczby takich inwestycji w najbliższych latach. Rząd chce również wesprzeć budowę i remonty akademików, co ma przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkaniowej w kraju.

Te zmiany stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie samorządów i inwestorów, którzy domagają się większego wsparcia w zakresie budownictwa społecznego i komunalnego. Nowe regulacje mają wesprzeć politykę mieszkaniową i społeczną, która staje się coraz bardziej istotna w obliczu rosnącego zapotrzebowania na dostępne i przystępne cenowo mieszkania.

The proposed changes in the legislation regarding social and municipal housing in Poland are aimed at increasing the funding for social and municipal housing programs. The government plans to raise the annual budget expenditure limit for the Social and Municipal Housing Program (BSK) to 1 billion Polish zlotys in 2024 and 2025. Additionally, there are plans to establish a budget expenditure limit for the program in the years 2026-2030, which is expected to reach 10 billion Polish zlotys.

In the case of the Social Rental Housing Program (SBC), the project proposes extending the existing program by 1 year, which currently ends in 2024. At the same time, there is a proposed increase in the program’s budget from 4.5 billion Polish zlotys to 7 billion Polish zlotys.

These changes aim to restore the social character of housing investments that are funded by the state budget. It is also planned to significantly increase the number of such investments in the coming years. The government also intends to support the construction and renovation of dormitories, which is expected to contribute to the improvement of the housing situation in the country.

These changes are a response to the demands of local governments and investors who are calling for greater support in the field of social and municipal housing. The new regulations are intended to support housing and social policies, which are becoming increasingly important in the face of growing demand for affordable and accessible housing.

