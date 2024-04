Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny mieszkań gwałtownie rosną po ogłoszeniu „Kredytu 0 proc.”

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 9 kwietnia, 2024 Miasto 0

Opublikowany w poniedziałek projekt ustawy wprowadzającej „Kredyt 0 proc.” wzbudza kontrowersje i wywołał falę komentarzy. Ceny mieszkań skoczyły w górę, a sprzedający zdecydowali się podnieść swoje oferty.

Poprzednik „Kredytu 0 proc.” – „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” – wpłynął na wzrost popytu i cen, co wzbudza obawy, że sytuacja ta się powtórzy. W poniedziałek liczne ogłoszenia na portalach nieruchomości zanotowały gwałtowne zmiany cen, a jeden z rekordzistów podwyższył cenę ofertową o aż 16 proc. Chociaż takie skoki cen są jednostkowe, ilość takich zmian w ostatnim czasie jest niezwykle widoczna.

Wielu sprzedających postanowiło wykorzystać publikację projektu ustawy o „Kredycie 0 proc.” jako okazję do podniesienia cen mieszkań. Zdają sobie sprawę, że procedura wprowadzania nowego programu może przyczynić się do większego zainteresowania nieruchomościami, przez co mogą liczyć na wyższe zyski.

Ponieważ „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” wpłynął na wzrost popytu, wiele osób obawia się, że sytuacja może się powtórzyć. Jednak warto zauważyć, że to dopiero projekt ustawy, a wciąż nie ma pewności, czy zostanie on zatwierdzony i w jakiej formie. Mimo to, obserwujemy już pierwsze skutki – rosnące ceny mieszkań.

Podsumowując, opublikowany projekt „Kredytu 0 proc.” wywołał falę podwyżek cen mieszkań. Sprzedający widzą w tym okazję do uzyskania większych profitów, ale nie możemy jeszcze przewidzieć, jak długo ten trend potrwa.

The publication of the proposed law introducing „Kredyt 0 proc.” has sparked controversy and generated a wave of comments. Housing prices have soared, and sellers have decided to raise their offers.

The predecessor of „Kredyt 0 proc.” – „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” – led to an increase in demand and prices, raising concerns that the situation may repeat itself. On Monday, numerous real estate announcements on property portals recorded sharp price changes, with one record holder increasing the asking price by as much as 16 percent. While such price jumps are isolated incidents, the frequency of such changes recently is remarkably noticeable.

Many sellers have chosen to capitalize on the publication of the draft law on „Kredyt 0 proc.” as an opportunity to raise housing prices. They are aware that the process of implementing a new program may lead to increased interest in real estate, allowing them to expect higher profits.

Since „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” resulted in increased demand, many people fear that the situation may repeat itself. However, it is worth noting that this is only a proposed law, and there is still uncertainty as to whether it will be approved and in what form. Nevertheless, we are already witnessing the first effects – rising housing prices.

In conclusion, the published draft of „Kredyt 0 proc.” has sparked a wave of price increases in the housing market. Sellers see this as an opportunity to achieve greater profits, but we cannot yet predict how long this trend will last.

