Ogromne koczowisko w sąsiedztwie placu zabaw na Ursynowie. Jak rozwiązać ten problem?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 11 kwietnia, 2024 Miasto 0

Na Ursynowie znajduje się olbrzymie koczowisko, które staje się powodem zaniepokojenia mieszkańców. Blisko parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK i placu zabaw dla dzieci, osoby bezdomne znalazły schronienie. Oprócz tego w tym miejscu gromadzą się również sterty śmieci i złomu.

Według informacji zgromadzonych przez naszego dziennikarza od przechodniów, osoby bezdomne już od wielu lat mieszkają w tym miejscu. Mieszkańcy przyznają, że czują się tam niebezpiecznie.

W odległości 150 metrów od koczowiska znajduje się plac zabaw dla dzieci. Ten plac został niedawno odnowiony i wyposażony w nowe urządzenia parkowe.

Czekamy na informacje od urzędu dzielnicy i straży miejskiej, dotyczące tego, czy i kiedy zamierzają rozwiązać problem koczowiska.

Niewątpliwie, sytuacja ta stawia przed władzami różne wyzwania. Konieczne jest znalezienie zrównoważonego rozwiązania, które uwzględni zarówno potrzeby osób bezdomnych, jak i mieszkańców. Ważne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek w tym rejonie, jednocześnie niezaniedbując potrzeb socjalnych osób w kryzysie bezdomności.

Nie jest to prosty problem do rozwiązania, jednak odpowiednie i skoordynowane działania mogą przynieść pozytywne rezultaty. Liczymy na to, że urząd dzielnicy i straż miejska podejmą odpowiednie kroki, aby zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom, jednocześnie oferując pomoc i wsparcie osobom bezdomnym. Współpraca między różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi będzie kluczowa w tym procesie.

The issue of the large encampment in Ursynów has raised concerns among residents. In close proximity to the Cichociemni AK Par and a children’s playground, homeless individuals have found shelter in this location. Additionally, piles of garbage and scrap metal have also accumulated in this area.

According to information gathered by our journalist from passersby, homeless individuals have been living in this location for many years. Residents admit that they feel unsafe in the vicinity.

The playground for children is situated just 150 meters away from the encampment. This playground was recently renovated and equipped with new park facilities.

We are awaiting information from the district office and municipal guards regarding whether and when they intend to address the issue of the encampment.

Undoubtedly, this situation poses various challenges for the authorities. Finding a balanced solution that takes into account both the needs of the homeless individuals and the residents is necessary. Ensuring safety and order in the area while also addressing the social needs of those facing homelessness is important.

This is not an easy problem to solve, but appropriate and coordinated actions can yield positive results. We hope that the district office and municipal guards will take necessary steps to guarantee the safety of residents while also offering assistance and support to the homeless individuals. Cooperation among different institutions and social organizations will be crucial in this process.