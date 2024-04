Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek nieruchomości w Polsce – ceny mieszkań i wybór lokalizacji

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 11 kwietnia, 2024 Miasto 0

Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Krakowie wynoszą średnio 17 272 zł/mkw., co czyni to miasto drugim najdroższym po Warszawie. W porównaniu do Krakowa, podkrakowskie gminy oferują niższe ceny mieszkań, na przykład w Liszkach średnia cena za metr kwadratowy wynosi 8831 zł, a w Krzeszowicach 4940 zł. Ceny działek budowlanych w gminach takich jak Biskupice, Czernichów, Iwanowice, Krzeszowice i Skawina wynoszą mniej niż 200 zł/mkw.

Nieruchomości w centrum miasta są coraz droższe, zmuszając wielu kupujących do poszukiwania alternatywnych lokalizacji na obrzeżach. Okolice metropolii oferują tańsze lokale z rynku pierwotnego o około jedną trzecią. Jednak wybór mieszkań w tych lokalizacjach jest nadal ograniczony w porównaniu do miast. Przykładowo, pod koniec lutego było dostępnych niespełna 3,5 tys. lokali w okolicach Warszawy, podczas gdy w samym mieście było ich ponad 11 tys.

Deweloperzy w innych dużych miastach Polski ograniczyli podaż mieszkań z uwagi na niepewność gospodarczą oraz trudności w uzyskaniu finansowania inwestycji. W szczególności w Krakowie i jego okolicach liczba mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła o 45% w porównaniu do roku poprzedniego. Sytuacja diametralnie się zmieniła w drugiej połowie ubiegłego roku, gdy zaczęła wzrastać aktywność inwestycyjna deweloperów w metropoliach, co dało nadzieję na większą podaż mieszkań.

Najbardziej popularne mieszkania w polskich metropoliach to dwupokojowe lokale, które kupują głównie młode pary. Kawalerki sprzedają się gorzej z uwagi na ich wysoką cenę za metr kwadratowy. Na przykład w Warszawie średnia cena kawalerki wynosiła 22,8 tys. zł, podczas gdy mieszkanie dwupokojowe kosztowało około 17,3 tys. zł.

Podsumowując, rynek nieruchomości w Polsce jest różnorodny pod względem cen i lokalizacji. Ceny mieszkań w Krakowie są wysokie, ale okolice metropolii oferują tańsze alternatywy. Deweloperzy zwiększają swoją aktywność inwestycyjną w większych miastach, co powoduje wzrost oferty mieszkań. Popularność dwupokojowych mieszkań jest zauważalna we wszystkich metropoliach, a kawalerki sprzedają się gorzej ze względu na wyższą cenę.

The real estate market in Poland is diverse in terms of prices and locations. In Krakow, the average price for a square meter of an apartment on the secondary market is 17,272 PLN. This makes Krakow the second most expensive city in Poland, after Warsaw. However, neighboring municipalities offer lower prices for apartments. For example, in Liszki, the average price per square meter is 8,831 PLN, and in Krzeszowice, it is 4,940 PLN. Building plot prices in municipalities such as Biskupice, Czernichów, Iwanowice, Krzeszowice, and Skawina are less than 200 PLN per square meter.

Properties in the city center are becoming more expensive, forcing many buyers to look for alternative locations on the outskirts. Suburban areas offer cheaper properties from the primary market, at about one-third of the price. However, the choice of apartments in these locations is still limited compared to cities. For example, at the end of February, there were less than 3,500 available properties in the Warsaw area, while in the city itself, there were over 11,000.

Developers in other major cities in Poland have limited the supply of apartments due to economic uncertainty and difficulties in obtaining investment financing. Specifically in Krakow and its surroundings, the number of apartments offered by developers decreased by 45% compared to the previous year. However, the situation changed dramatically in the second half of last year when developer investment activity began to increase in metropolitan areas, giving hope for greater supply of apartments.

The most popular apartments in Polish metropolises are two-room apartments, which are mainly purchased by young couples. Studios, on the other hand, have lower sales due to their higher price per square meter. For example, in Warsaw, the average price for a studio apartment was 22,800 PLN, while a two-room apartment cost around 17,300 PLN.

In summary, the real estate market in Poland offers a variety of prices and locations. Prices for apartments in Krakow are high, but the outskirts of the metropolitan area offer cheaper alternatives. Developers are increasing their investment activity in major cities, leading to an increase in the supply of apartments. The popularity of two-room apartments is noticeable in all metropolises, while studios have lower demand due to their higher price.