Unikalne mieszkanie na parterze kamienicy w Warszawie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 11 kwietnia, 2024 Miasto 0

Ogłoszenie dotyczące unikalnej kawalerki na parterze kamienicy w Warszawie wzbudziło duże zainteresowanie. Mieszkanie o powierzchni prawie 23 metrów kwadratowych zostało wystawione za 527 tysięcy złotych, co oznacza, że cena za metr kwadratowy wynosi aż 23 tysiące złotych.

Mieszkanie jest niezwykłe ze względu na swoją trzypoziomową strukturę. Posiada oddzielną kuchnię, kabinę prysznicową, toaletę z umywalką oraz duży pokój z antresolą, która stanowi dodatkowe 7 metrów kwadratowych. Wysokość na antresoli wynosi 240 cm, a jej obecność jest atutem mieszkania, dodając przestrzeni i wysokości.

W ogłoszeniu podkreślono również, że nieruchomość znajduje się w cichej okolicy, a kamienica posiada zadbany dziedziniec z zielenią i ławkami. Mieszkanie to doskonały wybór dla osób ceniących lokalizację w samym centrum miasta oraz dla studentów i tych, którzy poszukują unikalnych przestrzeni do aranżacji.

Niektóre serwisy podniosły wątpliwości co do charakteru tego mieszkania, sugerując, że może to być część tylnej klatki schodowej, zaadaptowana na mieszkanie. Jednak agencja nieruchomości, odpowiedzialna za ogłoszenie, zapewnia, że nie ma tu żadnej przeróbki ani oszustwa. W klatce schodowej kamienicy nie ma miejsca na takie mieszkanie, podobne lokum znajduje się w każdej klatce tego budynku.

Cena tego niezwykłego mieszkania, choć wyższa od średniej ceny metra kwadratowego w Warszawie, pokazuje, że rynek nieruchomości w stolicy rozwija się dynamicznie, a ceny wciąż rosną. Jednak prognozy wskazują, że w przyszłości rynek ten wróci do stanu równowagi pomiędzy popytem a podażą.

To wyjątkowe mieszkanie na parterze kamienicy jest nie tylko interesującą inwestycją, ale również zapewnia przestrzeń i funkcjonalność dla przyszłych mieszkańców.

The unique studio apartment on the ground floor of a tenement house in Warsaw has attracted a lot of interest. The apartment, with an area of nearly 23 square meters, was listed for 527,000 Polish złoty, which means the price per square meter is as high as 23,000 złoty.

The apartment is extraordinary due to its three-level structure. It features a separate kitchen, a shower cabin, a toilet with a sink, and a large room with a mezzanine that provides an additional 7 square meters. The height on the mezzanine is 240 cm, and its presence adds space and height to the apartment, making it a unique offering.

The listing also highlights that the property is located in a quiet area, and the tenement house has a well-maintained courtyard with greenery and benches. This apartment is an excellent choice for people who value a central location in the city, as well as for students and those looking for unique spaces to design.

Some websites have raised doubts about the nature of this apartment, suggesting that it could be a part of the back staircase adapted into a living space. However, the real estate agency responsible for the listing assures that there have been no modifications or deceit. There is no room for such an apartment in the back staircase of the tenement house, and similar accommodations can be found in each staircase of the building.

Despite being higher than the average price per square meter in Warsaw, the price of this exceptional apartment demonstrates that the real estate market in the capital is developing dynamically, with prices continuing to rise. However, forecasts indicate that in the future, this market will return to a state of equilibrium between supply and demand.

This exceptional ground floor apartment in a tenement house is not only an interesting investment but also provides space and functionality for future residents.