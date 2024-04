Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe przepisy dotyczące wakacji kredytowych: więcej wsparcia dla kredytobiorców w Polsce

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 12 kwietnia, 2024 Miasto 0

Sejm polski uchwalił nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców, która zakłada przedłużenie wakacji kredytowych także na 2024 rok. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie pomocy dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a mają zaciągnięte kredyty mieszkaniowe.

Rozszerzenie wakacji kredytowych

Główną zmianą wprowadzoną przez nowe przepisy jest przedłużenie wakacji kredytowych do roku 2024. Kredytobiorcy będą mieli możliwość zawieszenia płatności dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia. To daje im więcej elastyczności i czasu na uregulowanie finansowych zobowiązań.

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych?

Zgodnie z nowymi przepisami, korzyści z wakacji kredytowych będą mogły uzyskać osoby, których miesięczna rata przekracza 30% średniego dochodu gospodarstwa domowego, obliczanego na podstawie średnich dochodów z poprzednich trzech miesięcy. Ponadto, osoby mające na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku również będą uprawnione do skorzystania z tej formy wsparcia.

Dlaczego wakacje kredytowe są istotne?

Przedłużenie wakacji kredytowych stanowi ważną pomoc dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza w okresie pandemii. Pozwala im na odrobinę ulgi oraz możliwość skoncentrowania się na odbudowie swojej stabilności finansowej.

Uchwalenie nowej ustawy jest krokiem w dobrym kierunku, ponieważ pokazuje, że państwo troszczy się o swoich obywateli w trudnych chwilach. Wsparcie dla kredytobiorców stanowi także istotne wsparcie dla całego sektora gospodarki, ponieważ przedłużenie wakacji kredytowych chroni przed wzrostem liczby niespłacanych kredytów i zaległych płatności.

Przepisy te teraz trafią pod obrady Senatu, gdzie zostanie oceniony ich potencjał i możliwość wejścia w życie.

Expanded topic:

The recently passed amendment to the Polish law on supporting borrowers includes an extension of the loan holidays until 2024. These new provisions aim to provide more assistance to individuals in difficult financial situations who have housing loans.

Extension of loan holidays:

The main change introduced by the new provisions is the extension of loan holidays until 2024. Borrowers will have the opportunity to suspend payments twice between June 1st and August 31st, as well as twice between September 1st and December 31st. This gives them more flexibility and time to manage their financial obligations.

Who will be eligible for loan holidays?

According to the new regulations, individuals whose monthly installment exceeds 30% of the average household income, calculated based on the average income from the previous three months, will be eligible for loan holidays. Additionally, individuals with at least three children in their care on the day of submitting the application will also be entitled to this form of support.

Why are loan holidays important?

The extension of loan holidays provides significant assistance to borrowers in difficult financial situations, especially during the pandemic. It offers them some relief and the opportunity to focus on rebuilding their financial stability.

The implementation of the new law is a step in the right direction, as it demonstrates that the state cares about its citizens during challenging times. Support for borrowers also plays a vital role in supporting the entire economy sector, as extending loan holidays protects against an increase in the number of unpaid loans and overdue payments.

These regulations will now go through the deliberations of the Senate, where their potential and possibility of coming into effect will be assessed.

