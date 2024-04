Twoje wyniki wyszukiwania

Ogródki działkowe w polskich miastach – ceny i pasja

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 13 kwietnia, 2024 Miasto 0

Wiele osób w Polsce ma swoje działki w ogrodach działkowych, gdzie spędzają czas wolny i dbają o rośliny. Jednym z takich pasjonatów jest Zdzisław, który od ponad 50 lat użytkuje swoją działkę w ROD w Bydgoszczy.

Jednak posiadanie ogródka wymaga regularnej pracy i poświęcenia. Zimą Zdzisław przychodzi karmić ptaki, a od wiosny zaczyna się prawdziwa praca. Opowiada, że kiedy był młodszy, pomagał sąsiadom pielęgnować drzewa, ale teraz skupia się na drobnych naprawach. Działka stała się dla niego wiążącym elementem życia.

Mężczyzna wspomina, że miał już propozycje sprzedaży działki, nawet za 60 tysięcy złotych, ale taka opcja nie wchodzi w grę. To jest jego pasja i miejsce, które ma szczególne znaczenie. Co więcej, porównanie cen działek w innych miastach pokazuje, że 60 tysięcy to nawet nie tak drogo.

Gazeta „Fakt” podjęła próbę zbadania cen ogródków działkowych w różnych dużych miastach w Polsce. Okazało się, że za 20-30 tysięcy złotych można znaleźć niewielki kawałek ziemi z niesprawną altanką. Natomiast najdroższe działki, z zadbaniem domkami letniskowymi, zaczynają się od 100 tysięcy złotych.

We wspomnianej Bydgoszczy spotkano ofertę, która zakładała sprzedaż 360-metrowej działki z murowanym domkiem, w pełni wyposażonym w ciepłą i zimną wodę. Cena takiej działki wynosiła 140 tysięcy złotych.

Zwiedzanie ogrodów działkowych przez urzędników budzi jednak niepokój wśród mieszkańców. Wielu ludzi obawia się, że mogą zostać aresztowani lub ukarani za nieprawidłowości. Panuje atmosfera niepewności i niektórzy zaczynają zadawać sobie pytanie, czy warto nadal inwestować w takie działki, skoro grozi im taka nieprzyjemność.

Według prognoz, rynek ogrodów działkowych w Polsce ma tendencję rosnącą. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i potrzeby kontaktu z naturą, coraz więcej osób zainteresowanych jest posiadaniem swojego własnego kawałka ziemi w ogrodzie działkowym. Działki te nie tylko służą jako miejsce wypoczynku i dbania o rośliny, ale także mogą być wykorzystane jako miejsce spotkań rodzinnych czy przyjaciół.

