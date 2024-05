Twoje wyniki wyszukiwania

ATENOR rozpoczyna przebudowę i modernizację budynku UBC II w Warszawie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 16 maja, 2024 Miasto 0

ATENOR, belgijski deweloper o ugruntowanej pozycji na międzynarodowym rynku, przejmuje kolejne wyzwanie na warszawskim rynku biurowym. Po spektakularnym projekcie Lakeside, firma otrzymała pozwolenie na rozpoczęcie kompleksowej przebudowy i renowacji budynku UBC II. Inwestycja ta to odpowiedź na rosnące potrzeby dynamicznie rozwijającej się stolicy Polski.

Projekt zakłada gruntowne odnowienie istniejącego budynku, który został oddany do użytku w 2000 roku. Cała struktura zostanie zmodernizowana, przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego szkieletu. Centralnym punktem planu jest zastosowanie zasad ESG, co przyczyni się do stworzenia nowoczesnego oraz przyjaznego dla środowiska biurowca.

Za projekt odpowiada renomowana pracownia architektoniczna Group 5 Architects, która już wcześniej współpracowała z ATENOR przy realizacji budynku Lakeside. Firma JLL, specjalizująca się w komercjalizacji nieruchomości, będzie odpowiedzialna za znalezienie najemców dla zmodernizowanego obiektu. Nowy budynek zapewni powierzchnię biurową o łącznej wielkości ponad 19 000 mkw.

Przebudowany budynek UBC II będzie nowoczesnym przykładem zrównoważonego budownictwa. ATENOR, koncentrując się na zielonych i efektywnych rozwiązaniach energetycznych, stawia na ekologię i troskę o środowisko naturalne. Deweloper zyskał już uznanie w tej dziedzinie dzięki certyfikatom BREEAM na najwyższym poziomie „Outstanding” oraz WELL na poziomie „Gold” dla budynku Lakeside. Celem ATENOR jest uzyskanie podobnych osiągnięć dla inwestycji UBC II.

Lokalizacja budynku na warszawskim Mokotowie to kolejna duża zaleta. Doskonała komunikacja zapewnia łatwy dostęp do stacji metra Służew i Wilanowska, a także do linii tramwajowych i przystanków autobusowych. Dodatkowo, pracownicy będą mieli przywilej podziwiać sąsiedni park i jezioro z panoramicznych okien swojego miejsca pracy, co stwarza idealne warunki do pracy i odpoczynku.

ATENOR, a Belgian developer with a strong position in the international market, is taking on another challenge in the Warsaw office market. After the spectacular Lakeside project, the company has received permission to start a comprehensive reconstruction and renovation of the UBC II building. This investment is in response to the growing needs of the dynamically developing capital of Poland.

The project involves a thorough renovation of the existing building, which was completed in 2000. The entire structure will be modernized while retaining the original skeleton. The central point of the plan is the application of ESG principles, which will contribute to the creation of a modern and environmentally friendly office building.

The renowned architectural firm Group 5 Architects, which has previously collaborated with ATENOR on the Lakeside building, is responsible for the project. JLL, a company specializing in commercial real estate, will be responsible for finding tenants for the modernized facility. The new building will provide office space with a total area of over 19,000 square meters.

The renovated UBC II building will be a modern example of sustainable construction. By focusing on green and energy-efficient solutions, ATENOR is committed to ecology and care for the natural environment. The developer has already gained recognition in this field through BREEAM certificates at the highest level of „Outstanding” and WELL certifications at the „Gold” level for the Lakeside building. ATENOR aims to achieve similar accomplishments for the UBC II investment.

The location of the building in Warsaw’s Mokotów district is another major advantage. Excellent transportation ensures easy access to the Służew and Wilanowska metro stations, as well as tram and bus stops. Additionally, employees will have the privilege of enjoying the neighboring park and lake through the panoramic windows of their workplace, creating ideal conditions for work and relaxation.

