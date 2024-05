Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny mieszkań w Polsce: Prognoza na przyszłość

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 16 maja, 2024 Miasto 0

Ceny mieszkań w Polsce będą rosły do pierwszego kwartału 2025 roku, osiągając swój szczyt w trzecim kwartale 2024 roku, a od drugiego kwartału 2025 roku można spodziewać się spadków cen – wynika z raportu analityków Pekao SA. Naukowcy wykorzystali model prognozowania ekonometrycznego, aby ocenić wpływ koniunktury gospodarczej na rynek nieruchomości.

Według modelu, główne czynniki makroekonomiczne takie jak fundusz płac, realne stopy procentowe, liczba zarejestrowanych obcokrajowców, liczba wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań oraz koszty produkcji wpływają na poziom cen mieszkań. Według prognoz, ceny nieruchomości sprzedawanych na rynku pierwotnym nadal będą rosły do pierwszego kwartału 2025 roku i mogą sięgnąć średnio 15,4 tys. złotych za metr kwadratowy.

Jednak od drugiego kwartału 2025 roku ceny mieszkań powinny zacząć nieznacznie spadać z powodu wysokich realnych stóp procentowych, które ograniczają popyt na kredyty hipoteczne, wzrostu podaży mieszkań oraz wygaśnięcia wpływu rządowego programu „Bezpieczny kredyt za 2 proc.”. Warto jednak zauważyć, że wysoki popyt napędzany poprawiającą się koniunkturą i szybkim wzrostem wynagrodzeń stanowi barierę dla większych spadków cen.

Analitycy przewidują, że w ciągu dwóch lat, czyli w latach 2024-2025, ceny mieszkań wzrosną o 7 procent. Najwyższy wzrost cen można spodziewać się w trzecim kwartale 2024 roku, a następnie dynamika wzrostu będzie stopniowo się zmniejszać.

Wpływ rządowego programu „Bezpieczny kredyt za 2 proc.” był jednym z czynników, które zwiększyły ceny nieruchomości na rynku w 2023 roku o około 5 procent. Dodatkowo, niski poziom zadłużenia kredytami hipotecznymi w Polsce w porównaniu do innych krajów unijnych sugeruje, że popyt na mieszkania w kraju może nadal utrzymywać się w kolejnych latach.

Podsumowując, rynek nieruchomości w Polsce w najbliższych latach będzie doświadczał wzrostu cen do pierwszego kwartału 2025 roku, a następnie można spodziewać się stopniowego spadku. Wpływ na te zmiany będą miały czynniki makroekonomiczne oraz programy rządowe. Czynniki takie jak wysokie wynagrodzenia i poprawiająca się koniunktura mogą jednak utrzymać wysoki popyt na mieszkania, co może wpłynąć na stabilizację cen na dłuższą metę.

According to a report by analysts at Pekao SA, the prices of apartments in Poland are expected to continue rising until the first quarter of 2025, reaching their peak in the third quarter of 2024. From the second quarter of 2025 onwards, a decline in prices can be expected. The researchers used econometric forecasting models to assess the impact of economic conditions on the real estate market.

The model suggests that key macroeconomic factors such as wage fund, real interest rates, the number of registered foreigners, the number of permits issued for building apartments, and production costs influence the level of apartment prices. According to forecasts, prices of properties sold on the primary market will continue to rise until the first quarter of 2025 and may reach an average of 15,400 PLN per square meter.

However, from the second quarter of 2025, apartment prices should start to slightly decrease due to high real interest rates, which limit demand for mortgage loans, an increase in housing supply, and the expiration of the government program „Safe Credit at 2%”. It is worth noting, though, that the high demand driven by improving economic conditions and rapid wage growth acts as a barrier to larger price declines.

Analysts predict that within two years, from 2024 to 2025, apartment prices will increase by 7%. The highest price growth can be expected in the third quarter of 2024, with the rate of growth gradually decreasing afterward.

The impact of the government program „Safe Credit at 2%” was one of the factors that increased property prices in the market by around 5% in 2023. Additionally, the low level of mortgage debt in Poland compared to other EU countries suggests that demand for housing in the country may continue in the following years.

In summary, the real estate market in Poland is expected to experience price growth until the first quarter of 2025, followed by a gradual decline. These changes will be influenced by macroeconomic factors and government programs. However, factors such as high wages and improving economic conditions may sustain high demand for housing, which could impact price stability in the long run. [source]