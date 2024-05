Twoje wyniki wyszukiwania

Cudzoziemcy inwestują w polskie nieruchomości, przede wszystkim Ukraińcy

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 16 maja, 2024 Miasto 0

Nowe dane opublikowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) pokazują, że cudzoziemcy nadal inwestują w nieruchomości w Polsce. W ubiegłym roku nabyli oni łącznie 14 346 mieszkań o łącznej powierzchni 835 tysięcy metrów kwadratowych.

Przeciętny metraż zakupionego przez cudzoziemców mieszkania wynosił nieco ponad 58 metrów kwadratowych. Większość zakupów należy jednak do Ukraińców, którzy w ubiegłym roku kupili 7,1 tysiąca mieszkań. Interesujące jest jednak to, że Ukraińcy skłonni byli inwestować w skromniejsze mieszkania o powierzchni nie przekraczającej 54 metrów kwadratowych.

Niemcy także byli aktywni na polskim rynku nieruchomości, ale w znacznie mniejszym stopniu. Kupili w tym samym okresie 74 tysiące metrów kwadratowych mieszkań, co stanowi pięć razy mniej niż zakupy dokonane przez Ukraińców. Firmy i osoby fizyczne z Niemiec nabyły około 1,3 tysiąca nieruchomości.

Podobnie jak Ukraińcy, również Białorusini zwiększyli swoje zainteresowanie nieruchomościami w Polsce. W ubiegłym roku nabyli około 2 tysiące mieszkań o powierzchni 112 tysięcy metrów kwadratowych. To o połowę więcej niż rok wcześniej.

Cudzoziemcy najbardziej zainteresowani są inwestycjami w stolicy. W 2023 roku zakupili ponad 2,9 tysiąca mieszkań w Warszawie. Kraków zajmuje drugie miejsce z wynikiem 1,6 tysiąca zakupionych nieruchomości, a na podium znalazł się również Wrocław z wynikiem 1,3 tysiąca nabytych mieszkań.

Warto również wspomnieć, że cudzoziemcy zainteresowani są także lokalami mieszkalnymi w innych miastach, takich jak Łódź, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk, Szczecin, Zakopane, Gdynia i Świnoujście.

Trend inwestycji cudzoziemców w polskie nieruchomości utrzymuje się i wykazuje znaczący wzrost zainteresowania ze strony Ukraińców i Białorusinów. Polska nadal pozostaje atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym dla obcokrajowców.

The real estate industry in Poland continues to attract foreign investors, according to new data published by the Ministry of Interior and Administration (MSWiA). Last year, foreigners purchased a total of 14,346 apartments with a combined area of 835,000 square meters.

The average size of the apartments purchased by foreigners was just over 58 square meters. However, the majority of purchases were made by Ukrainians, who bought 7,100 apartments last year. Interestingly, Ukrainians were inclined to invest in more modest-sized apartments, with an average area of less than 54 square meters.

Germans were also active in the Polish real estate market, albeit to a much lesser extent. They purchased 74,000 square meters of apartments during the same period, which is five times less than the purchases made by Ukrainians. German companies and individuals acquired around 1,300 properties.

Similarly, Belarusians have shown an increased interest in Polish real estate. Last year, they purchased around 2,000 apartments with a total area of 112,000 square meters. This is a 50% increase compared to the previous year.

Foreign investors are most interested in investing in the capital city, Warsaw. In 2023, they purchased over 2,900 apartments in Warsaw. Krakow takes second place with 1,600 properties purchased, followed by Wrocław with 1,300 apartments.

It is also worth mentioning that foreigners are interested in residential properties in other cities such as Łódź, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk, Szczecin, Zakopane, Gdynia, and Świnoujście.

The trend of foreign investment in Polish real estate continues to grow, with significant interest from Ukrainians and Belarusians. Poland remains an attractive investment market for foreigners.

For more information on the Polish real estate market, you can visit the Ministry of Interior and Administration’s official website: mswia.gov.pl.