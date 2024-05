Twoje wyniki wyszukiwania

Koszty utrzymania nieruchomości w Hiszpanii

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 16 maja, 2024 Miasto 0

Przewiduje się duże zróżnicowanie kosztów utrzymania nieruchomości w Hiszpanii, co zależy od lokalizacji, wielkości osiedla i dostępnych udogodnień. W niektórych przypadkach czynsz wynosi zaledwie 200 euro miesięcznie, natomiast na bardziej luksusowych osiedlach może sięgać nawet 800 euro miesięcznie. Ponadto, należy uwzględnić opłaty związane z podatkiem od nieruchomości, które waha się od 550 do 1200 euro rocznie.

Podatki w Hiszpanii obejmują kilka rodzajów opłat, takich jak podatek od nieruchomości (IBI), podatek od wywozu śmieci (basura) oraz podatek IRNR dla osób posiadających majątek w Hiszpanii, ale niebędących rezydentami fiskalnymi. Wysokość podatku IRNR dla mieszkańców Unii Europejskiej wynosi 19 proc. W przypadku nieruchomości nieobjętych wynajmem, podstawa podatkowa wynosi około 2 proc. wartości katastralnej nieruchomości.

Wynajmowanie nieruchomości w Hiszpanii jest popularnym sposobem na zmniejszenie kosztów. Większość mieszkań wakacyjnych jest zarządzanych przez agencje, co daje właścicielom nieruchomości pewność i wygodę. Zawsze jednak warto obliczyć realne stopy zwrotu z wynajmu, które wynoszą około 5 proc., uwzględniając koszty obsługi, podatki i fakt, że nie zawsze apartament jest wynajmowany przez cały rok.

Warto również pamiętać o problemie zajmowania nieruchomości przez dzikich lokatorów, znanych jako „ocupas”. Jeżeli nabywamy nieruchomość na strzeżonym osiedlu i korzystamy z usług sprawdzonej agencji zarządzającej, ryzyko spotkania na swojej drodze dzikich lokatorów jest minimalne. Ocupas najczęściej zajmują nieruchomości należące do banków i położone na uboczu, dlatego na nowych osiedlach z odpowiednimi zabezpieczeniami ten problem praktycznie nie istnieje.

W przypadku zajęcia nieruchomości przez dzikich lokatorów, istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu policji, jednak właściciel musi udowodnić, kiedy ocupas się tam pojawili. Ważne jest również zainstalowanie systemu alarmowego i kamer monitorujących, co może stanowić podstawę dowodową w przypadku długotrwałego sporu sądowego.

Zagadnienie dzikich lokatorów i ich wpływ na rynek nieruchomości to temat często poruszany w mediach, jednak nie ma potrzeby go demonizować. Właściwe działania mające na celu zabezpieczenie nieruchomości mogą minimalizować ryzyko i wpływać na spokojne korzystanie z inwestycji w Hiszpanii.

The real estate industry in Spain is characterized by a wide range of costs associated with property maintenance. These costs depend on factors such as location, size of the development, and available amenities. Monthly rent for some properties can be as low as 200 euros, while more luxurious properties can reach up to 800 euros per month. In addition, property tax fees should be taken into account, which range from 550 to 1200 euros per year.

Taxation in Spain includes various fees, such as property tax (IBI), waste disposal tax (basura), and the Non-Resident Income Tax (IRNR) for individuals who own property in Spain but are not fiscal residents. The IRNR tax rate for European Union residents is 19 percent. For properties not subject to rental income, the taxable base is approximately 2 percent of the cadastral value of the property.

Renting properties in Spain is a popular way to reduce costs. Most vacation apartments are managed by agencies, providing property owners with security and convenience. However, it is always important to calculate the real rental yields, which are around 5 percent, taking into account management costs, taxes, and the fact that the apartment is not always rented throughout the year.

It is also worth noting the issue of property occupation by squatters, known as „ocupas” in Spain. If you purchase a property in a gated community and use the services of a reputable management agency, the risk of encountering squatters is minimal. Ocupas typically occupy properties owned by banks and located in remote areas, so this problem is virtually non-existent in new developments with appropriate security measures.

In the event of property occupation by squatters, it is possible to report the situation to the police, but the owner must prove when the squatters appeared on the property. It is also important to install an alarm system and surveillance cameras, as they can serve as evidence in case of a prolonged legal dispute.

The issue of squatters and their impact on the real estate market is often discussed in the media, but there is no need to demonize it. Proper actions aiming to secure properties can minimize risks and contribute to peaceful enjoyment of investments in Spain.