Podwyżka cen utrzymania nieruchomości i nośników energii:

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 16 maja, 2024 Miasto 0

Specjaliści z portalu RynekPierwotny.pl przeprowadzili badanie dotyczące zmian w kosztach utrzymania nieruchomości oraz cen nośników energii w okresie od marca 2022 r. do marca 2024 r. Według „Faktu”, tempo wzrostu cen związanych z utrzymaniem nieruchomości znacznie spadło w ciągu ostatniego roku.

Analiza wykazała, że roczna zmiana kosztów utrzymania mieszkania lub domu, a także cen nośników energii, wyniosła jedynie 1,3%. Jest to istotne odstępstwo od wcześniejszych prognoz dotyczących wzrostu inflacji mieszkaniowej. Wzrost cen opału, rachunków za ogrzewanie oraz wywozu śmieci został zrównoważony spadkiem cen usług kanalizacyjnych i zaopatrzenia w wodę.

Warto zwrócić uwagę, że w drugiej połowie roku nastąpi kolejny znaczący wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, związany przede wszystkim z podwyżkami cen prądu, gazu i ogrzewania. Obecnie trwa prace nad ustawą, która częściowo odmrozi górne limity cen energii od 1 lipca. Jednak prezes Urzędu Regulacji Energetyki przewiduje, że ceny dystrybucji energii nie będą spadać.

Zmiany w opłatach wpłyną również na czynsze w mieszkaniach, gdyż opłaty za media w częściach wspólnych budynków są wliczane do czynszu. Przyszłe podwyżki obejmują również opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. Rząd pracuje nad zmianą przepisów, które przywrócą samorządom możliwość ustalania wysokości opłat w tym zakresie.

Podsumowując, tempo wzrostu cen utrzymania nieruchomości spadło w ciągu ostatniego roku, ale nadal można oczekiwać wzrostu opłat w kolejnych latach. Ważne jest, aby właściciele nieruchomości zwiększyli świadomość dotyczącą zmian taryfowych i przygotowali się na wzrost kosztów utrzymania swoich mieszkań i domów.

The findings from the study conducted by specialists from the RynekPierwotny.pl portal provide insights into changes in property maintenance costs and energy prices from March 2022 to March 2024. According to „Fakt,” the pace of price growth related to property maintenance has significantly decreased over the past year.

The analysis reveals that the annual change in the costs of maintaining an apartment or house, as well as energy prices, amounted to only 1.3%. This is a significant deviation from previous forecasts regarding housing inflation. The increase in fuel prices, heating bills, and waste disposal costs has been balanced by a decrease in sewage and water supply prices.

It is worth noting that in the second half of the year, there will be another significant increase in property maintenance costs, mainly due to price hikes in electricity, gas, and heating. Currently, efforts are underway to pass a law that will partially unfreeze the upper price limits for energy from 1st July. However, the President of the Energy Regulatory Office predicts that energy distribution prices will not decrease.

Changes in fees will also affect rents in apartments, as charges for utilities in common areas of buildings are included in the rent. Future increases will also include water charges and wastewater disposal fees. The government is working on amending regulations that will restore local authorities’ ability to determine the amount of fees in this regard.

In summary, the pace of price growth in property maintenance has decreased over the past year, but further increases can still be expected in the coming years. It is important for property owners to increase their awareness of tariff changes and prepare for the rising costs of maintaining their homes and apartments.