Wynajem działki w Ostrowcu Świętokrzyskim dla celów rekreacyjnych

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 16 maja, 2024 Miasto 0

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłosił publicznie, że na wynajem została przeznaczona część działki o powierzchni 146 m2, położonej przy ulicy F.Chopina. Działka, która ma zostać wynajęta na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jest idealnym miejscem do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Zamiast korzystania z tradycyjnych pasażówek miejskich, mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego będą mieli okazję wynająć tę działkę na swój własny użytek. To doskonała okazja, by mieć swoje miejsce do wypoczynku, ciesząc się pięknem przyrody i zielonych przestrzeni. Od teraz mieszkańcy będą mieli szansę na uprawianie swoich ulubionych sportów na świeżym powietrzu, organizowanie pikników, spotkań towarzyskich lub po prostu relaksowanie się w otoczeniu zieleni.

To innowacyjne podejście miasta ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, dając im możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wynajem działki oznacza, że każdy może skorzystać z tych przestrzeni, niezależnie od tego, czy posiada własny ogród czy nie.

Decyzja o przeznaczeniu tej części działki na cele rekreacyjne pokazuje troskę miasta o aktywność społeczną i zdrowie mieszkańców. Wynajem takiej przydomowej zieleni zachęca do dbania o zdrowy styl życia i spędzania czasu na świeżym powietrzu. To kolejny krok miasta w kierunku rozwoju i poprawy jakości życia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Teraz każdy mieszkaniec będzie miał szansę cieszyć się przyjemnościami natury, niezależnie od tego, czy ma własny ogród czy nie.

