Xperi wprowadza się do Skylinera na Rondzie Daszyńskiego

Amerykański gigant technologiczny Xperi dołącza do grona najemców prestiżowej wieżowca Skyliner na Rondzie Daszyńskiego. Firma zajmie blisko 3.000 mkw. powierzchni, gdzie jej zespół będzie pracować nad tworzeniem nowych produktów dla marek takich jak TiVo, HD Radio, DTS, IMAX Enhanced i Vewd. Otwarcie nowego biura w Skylinerze umożliwi firmie zachęcenie wybitnych specjalistów z branży do dołączenia do ich zespołu.

Xperi przenosi się z Mokotowa na piąte i szóste piętro Skylinera, co pozwoli pracownikom skorzystać z dogodnej lokalizacji w sercu dzielnicy biznesowej Warszawy. Budynek jest łatwo dostępny dzięki wielu środkom transportu publicznego. Ponadto, firma będzie mieć dostęp do najwyższej jakości rozwiązań biurowych, które wpływają na komfort pracy i poprawiają efektywność zespołu.

Szymon Zduńczyk, dyrektor zarządzający w Karimpol Polska, podkreśla, że radośnie witają Xperi jako nowego najemcę Skylinera. Firma koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań o wysokiej jakości i nowoczesnym designie. Niedawna rozbudowa kompleksu Skyliner o drugą wieżę pozwala również najemcom rozwijać swoje biznesy, niezależnie od preferowanego modelu biura.

Firmę Xperi w procesie transakcyjnym reprezentowała firma JLL, natomiast CBRE działała w imieniu właściciela budynku. Otwarcie nowego biura Xperi w Skylinerze otwiera nowe możliwości rozwoju dla obu stron i stanowi dowód na rosnącą atrakcyjność Ronda Daszyńskiego jako lokalizacji biznesowej.

Xperi, the American technology giant, has joined the prestigious Skyliner tower at Rondo Daszyńskiego as one of its tenants. The company will occupy nearly 3,000 square meters of space, where its team will work on creating new products for brands such as TiVo, HD Radio, DTS, IMAX Enhanced, and Vewd. The opening of the new office in Skyliner will allow the company to attract outstanding specialists from the industry to join their team.

Xperi is moving from Mokotów to the fifth and sixth floors of Skyliner, allowing employees to benefit from a convenient location in the heart of Warsaw’s business district. The building is easily accessible thanks to multiple public transportation options. Additionally, the company will have access to high-quality office solutions that enhance working comfort and improve team efficiency.

Szymon Zduńczyk, managing director at Karimpol Polska, emphasizes the warm welcome to Xperi as a new tenant of Skyliner. The company focuses on delivering high-quality solutions and modern design. The recent expansion of the Skyliner complex with a second tower also enables tenants to develop their businesses, regardless of their preferred office model.

Xperi was represented by JLL in the transaction process, while CBRE acted on behalf of the building owner. The opening of Xperi’s new office in Skyliner opens up new development opportunities for both parties and is evidence of the growing attractiveness of Rondo Daszyńskiego as a business location.