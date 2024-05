Twoje wyniki wyszukiwania

Chiny stymulują rynek nieruchomości, zakupy samorządów i nowe środki finansowe

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 maja, 2024 Miasto 0

Chiński rząd podjął kroki mające na celu stabilizację rynku nieruchomości w kraju. Zgodnie z nowymi zasadami, samorządy będą miały możliwość skupowania mieszkań z rynku i przeznaczania ich na cele komunalne. Władze zobowiązały się również do dokończenia niedokończonych budów oraz złagodzenia zasad dotyczących kredytów hipotecznych.

Decyzja o umożliwieniu samorządom zakupu mieszkań ma na celu wesprzeć sektor nieruchomości, który odnotował wiele upadłości deweloperów po załamaniu rynku w 2021 roku. Niedokończone budynki pozostawione przez bankrutujące firmy stanowiły poważne wyzwanie dla rządu. Oznacza to początek bardziej zdecydowanej interwencji ze strony władz.

Chiński bank centralny ogłosił utworzenie specjalnego funduszu o wartości 300 miliardów juanów (41,53 miliarda dolarów), który ma być przeznaczony na finansowanie budownictwa komunalnego. Zapowiedziano również obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych oraz wymagań dotyczących zadatków.

Analitycy są optymistycznie nastawieni do wprowadzonych zmian, widząc w nich pozytywny sygnał dla sektora nieruchomości. Jednakże pojawiają się również pytania dotyczące finansowania zakupów samorządów oraz skali, w jakiej będą one realizowane.

Niektóre prognozy wskazują, że wartość nieruchomości nadających się do sprzedaży na koniec 2023 roku wynosiła aż 13,5 biliona juanów (1,87 biliona dolarów). Dokończenie budowy niedokończonych obiektów będzie wymagać inwestycji kapitałowych w wysokości 5 bilionów juanów.

Z ostatnich danych wynika, że w pierwszym kwartale 2021 roku liczba wystawionych na sprzedaż nowych mieszkań wzrosła o 24 procent w porównaniu do poprzedniego roku. Analitycy szacują koszt zakupu wszystkich tych mieszkań na około 1 biliona dolarów.

Decyzje chińskiego rządu mają na celu zapewnienie stabilności na rynku nieruchomości poprzez aktywną interwencję i wsparcie sektora. Czas pokaże, jak będą się rozwijać wprowadzone zmiany i jak będą miały wpływ na chińską gospodarkę.

The Chinese government has taken steps to stabilize the real estate market in the country. Under the new rules, local governments will have the ability to purchase homes from the market and allocate them for public use. The authorities have also committed to completing unfinished construction projects and relaxing rules regarding mortgage loans.

The decision to allow local governments to buy homes aims to support the real estate sector, which has seen many developer bankruptcies following the market downturn in 2021. Unfinished buildings left behind by bankrupt companies posed a significant challenge for the government. This marks the beginning of more decisive intervention by the authorities.

The Chinese central bank has announced the establishment of a special fund worth 300 billion yuan ($41.53 billion) to finance public housing construction. Lower mortgage interest rates and down payment requirements have also been announced.

Analysts are optimistic about the introduced changes, seeing them as a positive signal for the real estate sector. However, questions arise about the financing of local government purchases and the scale at which they will be carried out.

Some forecasts indicate that the value of properties suitable for sale at the end of 2023 could reach as high as 13.5 trillion yuan ($1.87 trillion). Completing the construction of unfinished projects will require capital investments of 5 trillion yuan.

Recent data shows that in the first quarter of 2021, the number of newly listed homes for sale increased by 24 percent compared to the previous year. Analysts estimate the cost of purchasing all of these homes to be around $1 trillion.

The decisions made by the Chinese government aim to ensure stability in the real estate market through active intervention and support for the sector. Only time will tell how the implemented changes will develop and their impact on the Chinese economy.

Source: Reuters