Chiny zwiększają interwencje na rynku nieruchomości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 maja, 2024 Miasto 0

Sektor nieruchomości w Chinach od dłuższego czasu boryka się z trudnościami, a najnowsze dane potwierdzają, że ceny nowych domów spadają najszybciej od dziewięciu lat. Jest to poważny problem dla gospodarki chińskiej, ponieważ branża nieruchomości była kluczowym czynnikiem wzrostu.

Dlatego też władze w Pekinie ogłosiły w piątek plany zakupu przez samorządy lokalne „niektórych” mieszkań, w celu stabilizacji sektora nieruchomości. Wicepremier He Lifeng oświadczył, że samorządy lokalne będą mogły zakupić te nieruchomości po sensownych cenach, które zostaną wykorzystane do stworzenia niedrogich mieszkań. Jednak nie podano żadnych szczegółów dotyczących harmonogramów ani finansowania tych zakupów.

Jednak trudności na rynku nieruchomości to tylko jeden z wielu problemów, z którymi Chiny mają obecnie do czynienia. Wojna handlowa z USA, a także spór o podwyższenie ceł na chińskie towary importowane, wpływają negatywnie na gospodarkę. Dotychczasowe działania na rzecz ożywienia sektora nieruchomości nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, dlatego Bank Centralny planuje nadal obniżyć oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz wymagany wkład własny.

Choć zapowiedzi rządu chińskiego o zakupie mieszkań przez samorządy lokalne wpłynęły pozytywnie na rynek finansowy, trzeba jednak zauważyć, że rzeczywistość jest trudniejsza. Słabe dane dotyczące nieruchomości oraz trudności w sektorze deweloperskim podkreślają trudności, z jakimi boryka się chińska gospodarka. Ceny nowych domów spadają, inwestycje w nieruchomości maleją, sprzedaż spada, a liczba rozpoczętych budów również maleje.

Chiny podejmują więc zdecydowane kroki, aby ożywić sektor nieruchomości i zapewnić stabilność gospodarczą. Czy te interwencje przyniosą oczekiwane rezultaty? Tego dowiemy się w niedalekiej przyszłości, ale bez wątpienia sytuacja na chińskim rynku nieruchomości wymaga zaangażowania i działań rządu.

