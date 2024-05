Twoje wyniki wyszukiwania

Modele pracy zdalnej a przyszłość biur

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 maja, 2024 Miasto 0

Praca zdalna stała się codziennością dla wielu pracowników na całym świecie w wyniku pandemii COVID-19. Według badań przeprowadzonych przez firmę doradczą JLL, przedstawiciele branży nieruchomości spędzają średnio trzy dni w tygodniu w biurze, co jest największym odsetkiem spośród wszystkich sektorów.

Jakub Zieliński, szef działu strategii miejsca pracy i zarządzania zmianą w JLL, zauważa, że branża deweloperska cieszyła się ostatnio zwiększonym zainteresowaniem, co może być powodem większej fizycznej obecności pracowników w biurze. Spotkania z klientami i prezentowanie oferty wymagają również bezpośredniej obecności.

Jednak warto zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy pracownicy są równie przywiązani do tradycyjnego modelu pracy z biura. Pracownicy centrów usług wspólnych, które przed pandemią były jedną z grup najczęściej pracujących z biura, teraz spędzają tam średnio tylko jeden dzień w tygodniu. To wynika głównie z natury tego typu branży, gdzie wiele zadań może być wykonywanych zdalnie. Zespoły rozproszone i współpraca z innymi krajami stawiają na pierwszym miejscu komunikację opartą na nowoczesnych technologiach.

Warto również zauważyć, że bankowcy, specjaliści finansowi oraz pracownicy firm technologicznych również coraz częściej korzystają z możliwości pracy zdalnej. Średnio spędzają w biurze 1,5 do 1,7 dnia w tygodniu.

Firmy w odpowiedzi na potrzeby pracowników modernizują biura, aby zachęcić ich do powrotu. Według raportu firmy Cushman & Wakefield, większość badanych pracowników widzi biuro jako miejsce sprzyjające budowaniu relacji międzyludzkich i skupieniu. Jednak koszt wykończenia biura w standardowym wzorcu w różnych miastach może być znaczący, dochodząc do 1,25 tys. EUR za 1 m kw. w Warszawie.

Praca zdalna bez wątpienia przyczyniła się do zmiany sposobu, w jaki pracujemy i korzystamy z biur. Optymalne rozwiązanie dla przyszłości może polegać na elastycznym podejściu, które łączy zalety pracy w biurze z możliwościami, jakie daje praca zdalna.

