Twoje wyniki wyszukiwania

Najdroższe nieruchomości w Kujawsko-Pomorskiem: Ekskluzywne domy, rezydencje i wille

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 maja, 2024 Miasto 0

W Kujawsko-Pomorskiem znajduje się wiele ekskluzywnych nieruchomości dostępnych na sprzedaż. Przez lata większość z nas mieszkała w blokach, ale teraz coraz więcej osób decyduje się na przeprowadzkę do komfortowych domów lub apartamentów.

Według danych Otodom Analytics, ceny metra kwadratowego domów w regionie wynoszą: w Toruniu – na rynku wtórnym 5976 zł, na rynku pierwotnym 6036 zł; w Bydgoszczy – na rynku wtórnym 5506 zł, na rynku pierwotnym 5865 zł; we Włocławku – na rynku wtórnym 4229 zł, na rynku pierwotnym 5841 zł. Średnia cena metra kwadratowego w Toruniu wynosi 5934 zł, w Bydgoszczy – 5558 zł, a we Włocławku – 4901 zł. To nadal dużo taniej niż w najdroższych miastach w Polsce, takich jak Gdynia, Warszawa i Kraków.

Choć mieszkania w blokach i szeregowcach są popularne na rynku pierwotnym i wtórnym, można również znaleźć bardziej ekskluzywne nieruchomości, takie jak przestronne domy jednorodzinne lub apartamenty. Poza miastem dominują oferty typowych domów jednorodzinnych, wśród których często można znaleźć luksusowe rezydencje z dużymi ogrodami i basenami.

Aby stać się właścicielem jednej z tych ekskluzywnych nieruchomości, trzeba mieć na koncie kwotę zaczynającą się od 3 milionów złotych, a najlepiej jeszcze większą. Większość tych luksusowych domów jest gotowa do zamieszkania od zaraz, bez konieczności przeprowadzania remontów czy prac wykończeniowych.

Jeśli marzysz o wyjątkowym i komfortowym miejscu do zamieszkania, warto zainteresować się ofertami ekskluzywnych nieruchomości w Kujawsko-Pomorskiem. Nie wahaj się, zobacz dostępne wille, rezydencje i posiadłości i spełnij swoje marzenia o prestiżowym domu w pięknym regionie Kujawsko-Pomorskim.

In the Kujawsko-Pomorskie region of Poland, there are many exclusive properties available for sale. While most of us have lived in apartment buildings for years, an increasing number of people are now choosing to move to comfortable houses or apartments.

According to data from Otodom Analytics, the prices per square meter of houses in the region are as follows: in Toruń – on the secondary market 5976 PLN, on the primary market 6036 PLN; in Bydgoszcz – on the secondary market 5506 PLN, on the primary market 5865 PLN; in Włocławek – on the secondary market 4229 PLN, on the primary market 5841 PLN. The average price per square meter in Toruń is 5934 PLN, in Bydgoszcz – 5558 PLN, and in Włocławek – 4901 PLN. This is still much cheaper than in the most expensive cities in Poland, such as Gdynia, Warsaw, and Kraków.

Although apartments in blocks and townhouses are popular in both the primary and secondary markets, you can also find more exclusive properties such as spacious single-family houses or apartments. Outside the city, typical single-family houses dominate the market, and among them, you can often find luxury residences with large gardens and swimming pools.

To become the owner of one of these exclusive properties, you need to have at least 3 million PLN on your account, and preferably even more. Most of these luxury homes are ready for immediate occupancy, without the need for renovations or finishing work.

If you dream of a unique and comfortable place to live, it is worth considering the offers of exclusive properties in the Kujawsko-Pomorskie region. Don’t hesitate, check out the available villas, residencies, and estates, and fulfill your dreams of a prestigious home in the beautiful region of Kujawsko-Pomorskie.

For more information about the real estate market in Kujawsko-Pomorskie, you can visit the Otodom website at otodom.pl.