Prognozy ekspertów ws. wzrostu cen nieruchomości w Polsce

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 maja, 2024 Miasto 0

Według najnowszego raportu specjalnego Banku Pekao S.A., ceny nieruchomości w Polsce będą nadal rosnąć w najbliższych latach. Eksperci podkreślają, że wzrosty cen mieszkań w kraju jeszcze się nie skończyły i prognozują, że do końca 2025 roku ceny wzrosną o dodatkowe 7 procent.

Jednym z głównych czynników wpływających na rosnące ceny jest stan polskiego rynku mieszkaniowego. W porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej, rynek mieszkań w Polsce wciąż pozostaje w tyle. Mieszkania są przede wszystkim przeludnione i liczba dostępnych mieszkań na tysiąc mieszkańców nie jest zadowalająca. Ponadto, wiele mieszkań dostępnych na rynku może być nisko wydajnych pod względem energetycznym, co prowadzi do podwyższonych kosztów użytkowania.

Mimo wzrostu cen nieruchomości, dostępność płacowa mieszkań w Polsce pozostaje stosunkowo niska w porównaniu do innych państw UE. Stosunek cen nieruchomości do wynagrodzeń nie zmienił się od 2015 roku, podczas gdy w innych krajach, takich jak Hiszpania, Austria czy Czechy, ten stosunek pogorszył się.

Czynniki demograficzne również odgrywają istotną rolę w dalszym wzroście cen. Mimo prognozowanej depopulacji Polski, aglomeracje nadal będą przyciągać nowych mieszkańców, którzy będą zainteresowani zakupem nieruchomości. To zjawisko będzie wspierać wzrost cen w największych polskich miastach.

W krótkim okresie jedynym czynnikiem działającym na rzecz obniżenia cen nieruchomości są stopy procentowe, które pozostają na podwyższonym poziomie. Jednak przestrzeń do zwiększenia zakredytowania Polaków wciąż jest duża, a efektywne oprocentowanie kredytów hipotecznych jest obniżane przez rządowe programy wsparcia.

Podsumowując, analiza ekonomistów Banku Pekao S.A. sugeruje, że ceny nieruchomości będą nadal rosły w Polsce. Mimo pewnej korekty w drugim kwartale przyszłego roku, spowodowanej restrykcyjną polityką pieniężną, perspektywy demograficzne dopiero w dłuższym okresie mogą wpłynąć na schłodzenie rynku nieruchomości poza największymi aglomeracjami.

