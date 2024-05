Twoje wyniki wyszukiwania

Samorządy lokalne inwestują w mieszkania dla przeciętnych obywateli

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 maja, 2024 Miasto 0

Wicepremier He Lifeng ogłosił, że samorządy lokalne będą wykorzystywać nieruchomości do zapewnienia przystępnych cenowo mieszkań dla swoich mieszkańców. Władze będą również zabiegać o odzyskanie gruntów sprzedanych deweloperom oraz dokończenie projektów budowlanych.

Decyzja ta została przyjęta po długotrwałych apelach analityków, którzy zwracali uwagę na potrzebę interwencji rządu w sektorze mieszkaniowym, który ma duży wpływ na gospodarkę kraju. Larry Hu, główny chiński ekonomista w Macquarie, określił tę inicjatywę jako pozytywny krok, który przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku nieruchomości.

Wdrażanie takiego programu ma na celu zmniejszenie deficytu mieszkań dostępnych dla przeciętnych obywateli. Wiele osób napotyka trudności w znalezieniu przystępnych cenowo nieruchomości, zwłaszcza w szybko rozwijających się miastach. Samorządy lokalne planują skupić się na budowie mieszkań socjalnych i innych formach mieszkań publicznych, które będą dostępne dla osób o niższych dochodach.

Zakup gruntów od deweloperów przez samorządy lokalne jest również ważnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju sektora nieruchomości. Kontrola nad tymi gruntami pozwoli władzom na lepsze planowanie przestrzenne oraz zabezpieczanie terenów dla społecznych inwestycji.

Decyzja władz daje nadzieję na poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym i zwiększenie dostępności mieszkań dla przeciętnych obywateli. Inwestycje samorządów lokalnych w mieszkania dla osób o niższych dochodach mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju sektora nieruchomości w Chinach.

The decision announced by Vice Premier He Lifeng to utilize properties for the provision of affordable housing by local governments reflects the government’s recognition of the need for intervention in the housing sector, which has a significant impact on the country’s economy. In response to prolonged appeals from analysts, the government intends to reclaim lands sold to developers and complete construction projects.

This initiative has been deemed a positive step by Larry Hu, the chief Chinese economist at Macquarie, who believes it will contribute to improving the real estate market. The implementation of such a program aims to address the housing deficit faced by the average citizens. Many people encounter difficulties in finding affordable properties, particularly in rapidly developing cities. Local governments plan to focus on constructing social housing and other forms of public housing that will be accessible to individuals with lower incomes.

The acquisition of lands from developers by local governments also signifies a significant move towards more sustainable development in the real estate sector. Having control over these lands will empower authorities to engage in better spatial planning and secure areas for social investments.

This decision offers hope for improving the housing market and increasing housing affordability for the average citizens. The investments made by local governments in housing for individuals with lower incomes are expected to contribute to the sustainable development of the real estate sector in China.