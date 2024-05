Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost cen nieruchomości w Polsce – perspektywa i prognozy

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 maja, 2024 Miasto 0

Ceny nieruchomości w Polsce jeszcze nie osiągnęły swojego maksymalnego pułapu, wynika z raportu Banku Pekao. Głównymi czynnikami wpływającymi na ten wzrost są rosnące realne dochody Polaków, duży potencjał kredytowy oraz wysokie zapotrzebowanie na rynku. Pomimo wzrostu cen w krótkim okresie, możliwością długoterminowego spadku jest jedynie demografia.

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska odnotowała jedne z najszybszych wzrostów cen nieruchomości. W latach 2018-2023 ceny wzrosły o 59 procent. Jednak wysokie ceny wiążą się z podwyższoną inflacją, która sprawia, że mieszkania stają się coraz droższe w porównaniu do koszyka konsumpcyjnego.

Stabilność dostępności mieszkań w Polsce wynika z równoczesnego wzrostu płac, który dorównuje wzrostom cen nieruchomości. Aktualnie tylko trzy na dziesięć mieszkań są kupowane na kredyt, co ogranicza wpływ kosztów kredytu na kształtowanie rynku.

Wzrost kosztów kredytu hipotecznego z powodu podwyżek stóp procentowych stanowi jedyny czynnik, który w krótkim okresie może ograniczyć popyt na mieszkania i spowodować przecenę. Jednak programy wsparcia, takie jak „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” i #NaStart, oraz możliwość powrotu do rynku przez kredytobiorców frankowych, przyczyniają się do wzrostu popytu.

Analitycy Banku Pekao prognozują, że spadek cen nieruchomości może wystąpić w drugim kwartale 2025 roku, jednak utrzymujący się silny popyt będzie stanowił bariery dla większych spadków. Polska ma duże i niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, co sprzyja wzrostowi popytu na rynek nieruchomości. Jedynie w aglomeracjach przewiduje się stabilizację populacji.

Wnioskiem z raportu jest fakt, że polski rynek nieruchomości nadal rośnie, napędzany wzrostem popytu. Spodziewane jest, że spadki cen związane ze słabszym popytem, jak obecnie ma miejsce w Portugalii, będą musiały jeszcze dłużej poczekać.

Ceny nieruchomości w Polsce nadal rosną, zgodnie z raportem Banku Pekao. Wzrost cen jest napędzany przez kilka czynników, takich jak rosnące realne dochody Polaków, duży potencjał kredytowy oraz wysokie zapotrzebowanie na rynku. Jednak podwyższona inflacja powoduje, że mieszkania stają się coraz droższe w porównaniu do koszyka konsumpcyjnego.

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska odnotowała jedne z najszybszych wzrostów cen nieruchomości. W ciągu pięciu lat (2018-2023) ceny wzrosły o 59 procent. Ta szybka tendencja wzrostu cen wynika również z rosnącego zapotrzebowania na rynku, które przewyższa podaż.

Mimo rosnących cen, dostępność mieszkań w Polsce pozostaje stosunkowo stabilna. Wzrost płac wraz ze wzrostem cen nieruchomości sprawia, że mieszkania pozostają dostępne dla większości kupujących. Obecnie tylko trzy na dziesięć mieszkań są kupowane na kredyt, co ogranicza wpływ kosztów kredytu na rynek nieruchomości.

Jednak istnieje czynnik, który w krótkim okresie może wpłynąć na ograniczenie popytu i spowodować przecenę – wzrost kosztów kredytów hipotecznych z powodu podwyżek stóp procentowych. Warto jednak zauważyć, że programy wsparcia, takie jak „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” i #NaStart, oraz powrót kredytobiorców frankowych na rynek, przyczyniają się do utrzymania silnego popytu na rynku.

Analitycy Banku Pekao prognozują, że spadek cen nieruchomości może wystąpić w drugim kwartale 2025 roku. Niemniej jednak, utrzymujący się silny popyt na mieszkania będzie stanowił barierę dla większych spadków. Polska ma dużą niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową, co przyczynia się do utrzymania wzrostu popytu na rynku nieruchomości. W większych aglomeracjach przewiduje się stabilizację populacji, co może wpływać na stabilność rynku.

Wnioskiem z raportu jest fakt, że polski rynek nieruchomości nadal rośnie, głównie dzięki wzrostowi popytu. Spodziewane jest, że ewentualne spadki cen związane z słabszym popytem, jak obecnie ma miejsce w Portugalii, będą musiały jeszcze dłużej poczekać.

For more information on the real estate market in Poland, you can visit:

– Bankier.pl – Nieruchomości

– Interia Nieruchomości

– Wprost Nieruchomości