Twoje wyniki wyszukiwania

Chiny stymulują sektor nieruchomości w obliczu spadku cen mieszkań

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 18 maja, 2024 Miasto 0

Ceny nowych mieszkań w Chinach nadal spadają, co stanowi największy spadek od ponad dziewięciu lat, wynika z danych opublikowanych przez chiński urząd statystyczny. W kwietniu, w porównaniu z marcem, ceny zmniejszyły się o 0,6 proc., co stanowi najszybszy spadek od listopada 2014 roku. Ogólna cena nieruchomości spadła o 3,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż nieruchomości zmniejszyła się o ponad 20 proc., a liczba nowych budowli spadła o 24,6 proc. w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku.

Jednakże w obliczu tych niekorzystnych danych, chińskie władze ogłosiły radykalny plan stymulacji rynku nieruchomości. Jednym z działań jest luzowanie zasad dotyczących kredytów hipotecznych, które obniży wymagany wkład własny dla kupujących pierwszą nieruchomość z 20 proc. do 15 proc., a dla kolejnych nieruchomości z 30 proc. do 25 proc. Dodatkowo, samorządy zostały zachęcone do kupowania mieszkań i przekształcania ich w niedrogie lokale dla mieszkańców.

Mimo że konkretnych szczegółów dotyczących finansowania tego planu nie podano, to inwestorzy na giełdzie pozytywnie zareagowali na propozycję. Chińskie indeksy zakończyły notowania na solidnych plusach, a akcje deweloperów były głównym motorcem wzrostu.

Analiza danych ekonomicznych Chin dostarcza również niejednoznaczny obraz gospodarki. Z jednej strony, produkcja przemysłowa przyspiesza, rosnąc o 6,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Z drugiej strony, konsumenci wstrzymują się z wydawaniem pieniędzy, co skutkuje niskim wzrostem sprzedaży detalicznej o 2,3 proc., najwolniejszym od grudnia 2022 roku.

Pomimo trudności, chińskie władze kontynuują działania mające na celu stabilizację sektora nieruchomości. Ich plany ratunkowe mają na celu wsparcie rynku mieszkaniowego i przyczynią się do odbicia gospodarczego w kraju.

The decline in property prices in China is the largest drop in over nine years, according to data published by the Chinese statistical office. In April, prices decreased by 0.6% compared to March, marking the fastest decline since November 2014. The overall property prices fell by 3.1% compared to the previous year. Property sales decreased by over 20% and the number of new constructions dropped by 24.6% in the first four months of the year.

Despite these unfavorable data, Chinese authorities have announced a radical plan to stimulate the real estate market. One of the measures is to relax the rules for mortgage loans, reducing the required down payment for first-time buyers from 20% to 15%, and for subsequent properties from 30% to 25%. In addition, local authorities have been encouraged to purchase properties and convert them into affordable housing for residents.

Although specific details about the funding of this plan have not been provided, investors on the stock market have reacted positively to the proposal. Chinese indexes ended the trading session with solid gains, with shares of developers driving the growth.

The analysis of China’s economic data also provides a mixed picture of the economy. On one hand, industrial production is accelerating, growing by 6.7% compared to the previous year. On the other hand, consumers are holding back on spending, resulting in a sluggish retail sales growth of 2.3%, the slowest since December 2022.

Despite the challenges, Chinese authorities continue to take actions aimed at stabilizing the real estate sector. Their rescue plans aim to support the housing market and contribute to the country’s economic recovery.

For more information about the real estate industry in China and related market forecasts, you can refer to reputable sources such as:

– Reuters

– Bloomberg

– Financial Times

– The Wall Street Journal