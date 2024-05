Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe trendy na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 18 maja, 2024

Według najnowszych danych i badań, rynki nieruchomości w Wielkiej Brytanii podlegają zmianom odkąd nastał rok 2024. Choć ceny mieszkań spadły o 0,4% w kwietniu w porównaniu z poprzednim miesiącem, to wzrost kosztów pożyczek hipotecznych jest głównym czynnikiem wpływającym na tę sytuację.

Najnowsze prognozy nie pozostawiają miejsca na wątpliwości – era niskich stóp procentowych definitywnie już minęła. Wiele firm pożyczkowych, w tym Halifax, podniosło oprocentowanie kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu. To bezpośredni skutek prognoz Banku Anglii, które wskazują na mniejsze i wolniejsze obniżki stóp procentowych.

Obecnie około 1,6 miliona kredytobiorców korzysta z relatywnie korzystnych warunków umów o stałym oprocentowaniu, ale te umowy wygasają w ciągu tego roku. Podejście firm pożyczkowych do podwyższenia kosztów kredytów hipotecznych może spowodować, że kredytobiorcy będą zmuszeni do płacenia więcej za swoje kredyty po wygaśnięciu umów o stałym oprocentowaniu.

Warto zauważyć, że spadek cen domów w Wielkiej Brytanii trwa już drugi miesiąc z rzędu. Dane opublikowane przez Nationwide pokazują, że ceny domów spadły o 0,6% w kwietniu w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost cen domów spowolnił się z 1,6% w marcu do obecnych 0,6%.

Obecnie rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii zależy od różnych czynników, takich jak dostępność cenowa, zmiany w oprocentowaniu kredytów hipotecznych oraz sytuacja gospodarcza. Przeprowadzka na rynek nieruchomości może być kosztowna, zwłaszcza dla osób cierpiących na rosnący kryzys kosztów życia.

W tej sytuacji trudno przewidzieć, jak dalej będzie się rozwijał rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Jedno jest pewne – ceny mieszkań w Londynie są wciąż wysokie, choć różnią się w zależności od dzielnicy. Średnia cena mieszkania w Londynie wynosi około 578,785.25 funtów, a według bieżącego kursu to około 2,896,156.31 PLN.

Niezależnie od trendów na rynku nieruchomości, warto być świadomym i dobrze przygotowanym, zarówno pod względem finansowym, jak i informacyjnym, przed podjęciem decyzji o zakupie lub wynajmie nieruchomości w Wielkiej Brytanii.

According to recent data and research, the real estate markets in the United Kingdom have been undergoing changes since the start of 2024. While house prices have declined by 0.4% in April compared to the previous month, the increase in mortgage loan costs is the main factor influencing this situation.

The latest forecasts leave no room for doubt – the era of low interest rates has definitely passed. Many lending firms, including Halifax, have raised the interest rates on fixed-rate mortgages. This is a direct result of the Bank of England’s forecasts, which indicate smaller and slower interest rate cuts.

Currently, about 1.6 million borrowers are benefiting from relatively favorable terms on fixed-rate agreements, but these agreements will expire within the year. The approach by lending firms to increase the costs of mortgages may force borrowers to pay more for their loans after the expiration of fixed-rate agreements.

It is worth noting that the decline in house prices in the UK has been going on for the second consecutive month. Data published by Nationwide shows that house prices fell by 0.6% in April compared to the previous year. The growth in house prices has slowed down from 1.6% in March to the current 0.6%.

Currently, the real estate market in the UK is dependent on various factors, such as affordability, changes in mortgage interest rates, and the economic situation. Moving into the real estate market can be costly, especially for individuals suffering from the rising cost of living crisis.

In this situation, it is difficult to predict how the real estate market in the UK will further develop. One thing is certain – house prices in London are still high, although they vary depending on the district. The average price of a house in London is around £578,785.25, which is approximately 2,896,156.31 PLN according to the current exchange rate.

Regardless of the trends in the real estate market, it is important to be aware and well-prepared, both financially and informationally, before making a decision to purchase or rent a property in the UK.