PKP sprzedaje swoje nieruchomości – okazja dla inwestorów

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 18 maja, 2024 Miasto 0

PKP S.A. ogłasza sprzedaż swojego zasobu nieruchomościowego w atrakcyjnych cenach. Na stronach spółki dostępne są oferty dotyczące mieszkań i działek znajdujących się w różnych regionach Polski. Według informacji PKP, w ofercie znajduje się blisko 700 tanich lokali o zróżnicowanych cenach, metrażu i stanach technicznych.

Najwięcej lokali dostępnych jest w województwach śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim. Mieszkania znajdują się zarówno w większych miastach jak Wrocław, Katowice czy Warszawa, jak i w mniejszych miejscowościach, np. Bartoszyce, Dobra czy Braniewo.

Ceny oferowanych nieruchomości zależą od kilku czynników, w tym od lokalizacji, metrażu i stanu technicznego. Przykładowo, mieszkanie o powierzchni 47,8 m² we Wrocławiu ma cenę wywoławczą wynoszącą 450 tysięcy złotych, natomiast mniejsze mieszkanie o powierzchni 23,7 m² w Czerwonce jest wyceniane na 30 tysięcy złotych.

PKP S.A. sprzedaje nieruchomości w różnych trybach, takich jak przetargi, bezprzetargowe formy sprzedaży oraz rokowania. Istnieje również możliwość zamiany mieszkania. Osoby fizyczne, prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej mogą brać udział w przetargach.

Warto zaznaczyć, że cena wywoławcza podana w ofercie może zostać obniżona w przypadku braku zainteresowanych nabywców przez dwukrotne przeprowadzenie przetargu. Co istotne, większość nieruchomości jest własnością Skarbu Państwa, a PKP posiada prawo użytkowania wieczystego. Oznacza to, że użytkownik wieczysty może korzystać z nieruchomości, a także sprzedawać je i budować na niej obiekty, które stają się jego własnością.

Sprzedaż nieruchomości przez PKP S.A. stanowi świetną okazję dla inwestorów poszukujących atrakcyjnych ofert na rynku. Znalezienie wymarzonego lokalu w dogodnej lokalizacji i w przystępnej cenie może być teraz prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

PKP S.A., the state-owned Polish railway company, has announced the sale of its real estate assets at attractive prices. The company is offering nearly 700 affordable properties with diverse pricing, sizes, and conditions on its website.

The majority of the properties are available in the Silesian, Lower Silesian, Masovian, and Pomeranian voivodeships (provinces). The apartments are located in major cities such as Wrocław, Katowice, and Warsaw, as well as smaller towns like Bartoszyce, Dobra, and Braniewo.

The prices of the properties depend on several factors, including location, size, and condition. For example, a 47.8 m² apartment in Wrocław has a starting price of 450,000 złoty, while a smaller 23.7 m² apartment in Czerwonce is priced at 30,000 złoty.

PKP S.A. is selling the properties through various methods, including tenders, non-tender sales, and negotiations. There is also an option for property exchange. Individuals, legal entities, and non-legal entities can participate in the tenders.

It is worth noting that the starting price mentioned in the offer can be lowered if there is a lack of interested buyers and the tender is conducted twice. Importantly, most of the properties are owned by the State Treasury, while PKP holds perpetual usufruct rights. This means that the perpetual usufructuary can use the property, sell it, and construct buildings on it, which then become their own property.

The sale of properties by PKP S.A. presents an excellent opportunity for investors seeking attractive deals in the market. Finding the perfect property in a convenient location and at a reasonable price may now be easier than ever before.

For more information and details about the properties available for sale, please visit PKP’s official website.