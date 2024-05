Twoje wyniki wyszukiwania

Tanie mieszkania od PKP na sprzedaż we Wrocławiu. Sprawdź najlepsze okazje!

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 18 maja, 2024 Miasto 0

PKP S.A., będące własnością Skarbu Państwa, prowadzi sprzedaż swoich nieruchomości, w tym atrakcyjnie wycenionych mieszkań. Interesujące oferty można znaleźć zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Jednym z najbardziej interesujących rynków nieruchomości jest Wrocław, gdzie można znaleźć mieszkania o znacznie niższych cenach niż te dostępne na rynku wtórnym poprzez pośredników.

Mieszkania oferowane przez PKP mają zróżnicowane metraże i lokalizacje, co daje szeroki wybór dla potencjalnych nabywców. Ceny mieszkań są konkurencyjne, a najtańsze lokale można już kupić za 17 tysięcy złotych. Jeśli zależy Ci na większym metrażu, to oferta obejmuje również przestronne mieszkania w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań czy właśnie Wrocław. Przykładowo, dwupokojowe mieszkanie we Wrocławiu o powierzchni 79 metrów kwadratowych można nabyć za 320 tysięcy złotych.

Warto zwrócić uwagę, że rzeczywisty stan mieszkań różni się od lokalu do lokalu. Część z nich wymaga jedynie odświeżenia, podczas gdy inne potrzebują gruntownego remontu. To ma wpływ na ich ceny, które są jeszcze niższe w przypadku nieruchomości wymagających modernizacji.

Nie tylko lokalizacja mieszkań jest zróżnicowana, ale również sposób sprzedaży. Mieszkania są wystawiane na przetarg lub sprzedawane bezpośrednio. Mogą je nabyć zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Warto wiedzieć, że PKP S.A. ma możliwość sprzedania nieruchomości za cenę niższą niż wywoławcza, jeśli w wyniku dwóch przetargów dana nieruchomość nie została nabyta. W takim przypadku istnieje opcja sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań za 2/3 ceny wywoławczej.

Jeżeli szukasz taniego mieszkania we Wrocławiu, oferta PKP może być dla Ciebie idealna. Znajdziesz w niej zarówno nieruchomości wymagające drobnych poprawek, jak i te, które dają możliwość przeprowadzenia kapitalnego remontu. Sprawdź dostępne oferty i skorzystaj z okazji już dziś!

PKP S.A., a company owned by the Polish State Treasury, is selling its real estate properties, including attractively priced apartments. Interesting offers can be found in both large cities and smaller towns. One of the most interesting real estate markets is Wrocław, where apartments are available at significantly lower prices compared to the secondary market through intermediaries.

The apartments offered by PKP have varied sizes and locations, providing a wide choice for potential buyers. The prices of the apartments are competitive, with the cheapest properties available for purchase starting at 17,000 Polish złoty. If you are looking for a larger space, the offer also includes spacious apartments in major cities such as Warsaw, Poznań, and Wrocław. For example, a two-room apartment in Wrocław with an area of 79 square meters can be purchased for 320,000 Polish złoty.

It is worth noting that the actual condition of the apartments varies from unit to unit. Some may only require minor renovations, while others may need extensive refurbishment. This has an impact on the prices, which are even lower for properties requiring modernization.

Not only is the location of the apartments diverse, but also the method of sale. The apartments are either auctioned or sold directly. They can be purchased by individuals, legal entities, or entities without legal personality.

It is important to know that PKP S.A. has the option to sell properties at a lower price than the initial offer if a property is not acquired after two auctions. In such cases, there is the option to sell the property through negotiations for 2/3 of the initial offer price.

If you are looking for an affordable apartment in Wrocław, PKP’s offer might be ideal for you. You will find properties that require minor improvements as well as those that allow for a major renovation. Check out the available offers and take advantage of the opportunity today!