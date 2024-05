Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost zapotrzebowania na domy jednorodzinne w Polsce w czasach pandemii

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 18 maja, 2024 Miasto 0

Wzrost zapotrzebowania na domy jednorodzinne w Polsce był obserwowany od wybuchu pandemii COVID-19, utrzymuje się on do dziś. Według danych Otodomu, w pierwszym kwartale 2024 roku deweloperzy sprzedali 1,7 tysiąca takich nieruchomości, co oznacza wzrost o 7 procent w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Z kolei Główny Urząd Statystyczny informuje, że w marcu 2024 roku inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 7,6 tysiąca domów, co stanowi wzrost o 31 procent w porównaniu do lutego oraz aż o 117 procent w porównaniu do stycznia. Możemy więc zauważyć, że trendy na rynku domów ciągle się zmieniają.

Rozmowa z ekspertami przynosi interesujące wnioski na temat samodzielnej budowy domu oraz zakupu gotowej nieruchomości. Według Wojciecha Rynkowskiego, eksperta serwisu Extradom.pl, samodzielna budowa ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Osoby, które decydują się na taki projekt, mają możliwość zaoszczędzenia pewnej sumy pieniędzy, jednak wymaga to posiadania odpowiedniej wiedzy i czasu.

Alternatywą dla samodzielnej budowy jest zakup gotowej nieruchomości. Jak wyjaśnia Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomości, decyzja ta może być podyktowana różnymi czynnikami, takimi jak wygoda, brak potrzeby podejmowania ryzyka czy również przyspieszenie czasu posiadania własnego domu.

Ceny nieruchomości są również istotnym aspektem, który wpływa na rynek domów jednorodzinnych. Rafał Lorek, członek zarządu spółki Port Development, podkreśla, że ceny domów wzrosły w ostatnich latach. Start nowego programu wsparcia dla mieszkalnictwa może mieć wpływ na rynek nieruchomości, jednak trudno jest jednoznacznie określić, w jaki sposób.

Podsumowując, zapotrzebowanie na domy jednorodzinne w Polsce nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, zarówno w przypadku samodzielnej budowy, jak i zakupu gotowej nieruchomości. Ostateczna decyzja zależy od preferencji, możliwości finansowych i indywidualnych potrzeb każdego potencjalnego nabywcy. Ceny nieruchomości oraz programy wsparcia rządowego również wpływają na dynamikę tego rynku.

The demand for single-family homes in Poland has been on the rise since the outbreak of the COVID-19 pandemic, and it continues to grow. According to data from Otodom, developers sold 1.7 thousand such properties in the first quarter of 2024, representing a 7 percent increase compared to the previous quarter.

On the other hand, the Central Statistical Office reports that in March 2024, individual investors started the construction of 7.6 thousand houses, which is a 31 percent increase compared to February and a whopping 117 percent increase compared to January. This indicates that trends in the housing market are constantly changing.

Conversations with experts bring interesting conclusions regarding self-building and buying existing properties. According to Wojciech Rynkowski, an expert from the Extradom.pl portal, self-building has both its advantages and disadvantages. Individuals who choose such a project have the opportunity to save a certain amount of money, but it requires having the necessary knowledge and time.

An alternative to self-building is buying an existing property. As explained by Tomasz Błeszyński, a real estate market advisor, this decision can be influenced by various factors such as convenience, the absence of the need to take risks, or the acceleration of owning one’s own home.

Property prices are also an important aspect that impacts the single-family home market. Rafał Lorek, a member of the board of Port Development, emphasizes that home prices have risen in recent years. The start of a new housing support program may have an impact on the real estate market, but it is difficult to determine exactly how.

In conclusion, the demand for single-family homes in Poland continues to remain high, both in the case of self-building and buying existing properties. The final decision depends on the preferences, financial capabilities, and individual needs of each potential buyer. Property prices and government support programs also influence the dynamics of this market.