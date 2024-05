Twoje wyniki wyszukiwania

Chiny: Sprzedaż detaliczna spada, rynek nieruchomości słabnie, ale produkcja przemysłowa wzrasta

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 19 maja, 2024 Miasto 0

W piątek rynki w regionie Azji i Pacyfiku zanotowały głównie spadki, gdy inwestorzy analizowali kluczowe dane dotyczące chińskiej gospodarki. Okazało się, że sprzedaż detaliczna w Chinach w kwietniu br. wzrosła o 2,3% w porównaniu do poprzedniego roku – odczyt ten jest jednak niższy od prognoz na poziomie 3,7% i wolniejszy niż tempo 3,1% zanotowane w marcu. Jest to już czwarty kolejny miesiąc, w którym spada roczna dynamika sprzedaży detalicznej w Państwie Środka.

Konsumenci w Chinach również odczuwają negatywny wpływ spadających cen nieruchomości na swoje zdolności konsumpcyjne. Rynek nieruchomości od wielu miesięcy przeżywa trudności, co ma bezpośredni wpływ na wskaźniki ufności konsumenckiej. Mniejsza pewność finansowa wśród przeciętnych Chińczyków przekłada się bezpośrednio na spadek skłonności do zakupów, co z kolei negatywnie wpływa na sprzedaż detaliczną towarów i usług. Ceny nieruchomości spadły w stosunku do poprzedniego roku, przyśpieszając w kwietniu do 3,1%, podczas gdy w marcu wynosiły 2,3%.

Jednak mocniejsze od prognoz okazały się dane dotyczące produkcji przemysłowej w Chinach. W kwietniu br. produkcja wzrosła o 6,7% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku, przewyższając oczekiwania analityków, którzy spodziewali się wzrostu o 5,5%. Dane te sugerują, że spowolnienie, które miało miejsce w marcu do 4,5%, mogło być jedynie wyjątkiem.

Podsumowując, chińska gospodarka doświadcza spadku sprzedaży detalicznej i trudności na rynku nieruchomości, ale przemysłowe dane o produkcji przynoszą pewien optymizm, wskazując na wzrost w tym sektorze.

The article discusses key data regarding the Chinese economy, particularly retail sales, property market, and industrial production. Retail sales in China in April have increased by 2.3% compared to the previous year, which is lower than the forecasted 3.7% and slower than the 3.1% growth rate in March. This marks the fourth consecutive month of declining annual retail sales in the country.

Consumers in China are also feeling the negative impact of falling property prices on their purchasing power. The property market has been facing difficulties for several months, directly affecting consumer confidence. The reduced financial security among average Chinese individuals leads to a decrease in willingness to make purchases, which in turn negatively affects the sales of goods and services. Property prices have fallen compared to the previous year, accelerating to 3.1% in April, while they were 2.3% in March.

However, data on industrial production in China has been stronger than forecasted. In April, production increased by 6.7% compared to the same period last year, surpassing analysts’ expectations of a 5.5% growth. These data suggest that the slowdown experienced in March, at 4.5%, may have been an exception.

In summary, the Chinese economy is experiencing a decline in retail sales and difficulties in the property market, but industrial production data brings some optimism, indicating growth in this sector.