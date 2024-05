Twoje wyniki wyszukiwania

Czego należy pamiętać przed zakupem mieszkania w Hiszpanii?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 19 maja, 2024 Miasto 0

Przed zakupem mieszkania w Hiszpanii istnieje kilka ważnych rzeczy, o których warto pamiętać. Pierwszą z nich jest konieczność dokładnego zobaczenia oraz sprawdzenia nieruchomości na własne oczy. Często okazuje się, że to, co prezentują agenci na zdjęciach i filmach, znacznie różni się od rzeczywistości. Przykładowo, na atrakcyjnych zdjęciach może nie być widoczne, że w pobliżu znajduje się autostrada, rafineria czy budowa.

Kolejną istotną kwestią są sprawy proceduralne. W Hiszpanii procesy związane z zakupem nieruchomości czasem wydają się być cofnięte o 10-15 lat w porównaniu do Polski. Brak możliwości sprawdzenia ksiąg wieczystych online oraz niehonorowanie podpisu elektronicznego, pomimo obowiązującej unijnej dyrektywy, są tylko niektórymi przykładami. Dlatego niezwykle istotne jest, aby mieć zaufanego i doświadczonego agenta, renomowanego notariusza oraz pełnomocnika, który zajmie się wszelkimi formalnościami.

Wybór odpowiedniej nieruchomości może także zależeć od naszej narodowości. Hiszpanie często nie będą dostępni w soboty lub niedziele, aby pokazać mieszkanie, podczas gdy dla obcokrajowców nie stanowi to problemu.

Dodatkowe koszty związane z zakupem mieszkania są uzależnione od regionu. Podatki i opłaty mogą wynosić co najmniej 10% całej wartości nieruchomości. Innymi słowy, jeśli kupujemy nieruchomość o wartości 1 miliona euro, możemy się spodziewać dodatkowych kosztów w wysokości co najmniej 100 tysięcy euro. Dlatego przed zakupem warto dokładnie zorientować się w związanych z tym wydatkach.

Pamiętając o tych kluczowych aspektach oraz korzystając z odpowiedniej pomocy specjalistów, zakup mieszkania w Hiszpanii może stać się przyjemnym i satysfakcjonującym doświadczeniem.

When considering purchasing property in Spain, there are several important factors to keep in mind. One of them is the need to see and inspect the property in person. Often, what agents present in photos and videos can differ significantly from reality. For example, attractive photos may not reveal that there is a highway, refinery, or construction site nearby.

Another crucial issue is the procedural matters involved in buying property in Spain, which can sometimes seem to be 10-15 years behind compared to Poland. The inability to check land registers online and the failure to honor electronic signatures, despite the existing EU directive, are just a few examples. Therefore, it is extremely important to have a trusted and experienced agent, a reputable notary, and a representative who will take care of all formalities.

The choice of suitable property may also depend on our nationality. Spaniards often may not be available on Saturdays or Sundays to show a property, whereas this may not be a problem for foreigners.

Additional costs associated with buying property in Spain are dependent on the region. Taxes and fees can amount to at least 10% of the total property value. In other words, if we are purchasing a property worth 1 million euros, we can expect additional costs of at least 100,000 euros. Therefore, it is worth thoroughly researching the associated expenses before making a purchase.

By keeping these key aspects in mind and seeking the assistance of specialists, purchasing property in Spain can become a pleasant and satisfying experience.