Jak uniknąć kłopotów przy zakupie nieruchomości z obciążeniem hipoteki?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 19 maja, 2024 Miasto 0

Każdy świadomy nabywca nieruchomości wie, jak ważne jest dokładne sprawdzenie informacji zawartych w księdze wieczystej przed podjęciem decyzji o zakupie. Wiele osób z dreszczykiem emocji przegląda dział III, szukając ewentualnych roszczeń lub służebności. Jednak co robić, gdy w działu IV księgi znajduje się wpis o obciążeniu hipoteką?

Nie ma powodów do paniki, ale konieczne jest zrozumienie całego procesu zakupu takiej nieruchomości oraz pamiętanie o kilku istotnych kwestiach, które mogą pomóc nam uniknąć problemów.

Przede wszystkim, ważne jest, aby sprzedający dostarczył aktualne zaświadczenie z banku potwierdzające wysokość saldo kredytu. Informacje zawarte w księdze wieczystej często nie są aktualne, więc samo poleganie na nich może nas wprowadzić w błąd co do realnej wysokości zadłużenia.

Ważnym elementem zaświadczenia bankowego jest również wskazanie numeru rachunku technicznego, na który należy dokonać spłaty po zakończeniu transakcji. Bank zaznacza również, że wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki po całkowitej spłacie kredytu.

To jednak nie wszystko. Nabywca nieruchomości powinien skonsultować się z bankiem, który udzielił kredytu, aby upewnić się, że wszelkie formalności są dopełnione. Warto również skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który zabezpieczy nasze interesy.

W ten sposób unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek oraz zapewnimy sobie spokojny zakup nieruchomości, pomimo istniejącej na niej hipoteki. Pamiętajmy o rozwadze i dokładnym sprawdzeniu wszystkich dokumentów przed podpisaniem umowy.

The real estate industry is a significant sector of the economy, encompassing the buying, selling, and development of properties. With the increasing demand for properties, it is crucial for prospective buyers to carefully examine the information contained in the land register (księga wieczysta) before making a purchase decision. This is especially important when there is a mortgage burden (obciążenie hipoteką) listed in the register.

When encountering a mortgage burden in the fourth section of the land register, it is essential not to panic but to understand the entire property purchase process and keep a few key factors in mind to avoid potential issues.

First and foremost, it is essential for the seller to provide an up-to-date certificate from the bank confirming the outstanding mortgage balance. The information contained in the land register may not always be current, so relying solely on it could lead to misleading assumptions about the actual debt owed.

An important aspect of the bank certificate is the indication of the technical account number to which the repayment should be made after the transaction is completed. The bank also grants consent for the removal of the mortgage upon full repayment of the loan.

However, it doesn’t end there. Prospective buyers should consult with the bank that provided the loan to ensure that all necessary formalities have been fulfilled. It is also advisable to seek the assistance of a professional lawyer who can safeguard one’s interests throughout the process.

By following these steps, buyers can avoid unpleasant surprises and ensure a peaceful property purchase, even with an existing mortgage burden. Remember to exercise caution and thoroughly examine all documents before signing any agreements.

