Podatek katastralny a ulgi w różnych krajach

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 19 maja, 2024 Miasto 0

Ceny nieruchomości rosną w wielu krajach europejskich, co sprawia, że wartość gruntów, domów i mieszkań staje się obciążeniem dla wielu mieszkańców Europy. W takiej sytuacji rządy muszą wprowadzać różne formy ulg podatkowych, aby umożliwić właścicielom zapłacenie podatku katastralnego.

Andrzej Prajsnar, ekspert z rynekpierwotny.pl, opisuje w komentarzu dla portalu Bankier.pl różne formy, stawki oraz ulgi w podatku katastralnym trzech krajów: Litwy, Łotwy i Estonii.

W Łotwie stawka podatku dotycząca gruntów wynosi 1,5%. Rodziny z co najmniej trójką uczących się dzieci mogą liczyć na obniżkę podatku o 50%, nie więcej niż 500 euro rocznie. Osoby uznane za potrzebujące przez lokalne władze otrzymują podatkowy rabat w wysokości 90%.

W Estonii stawki podatku katastralnego są ustalane przez samorządy. Właściciele gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe płacą maksymalnie 0,5% rocznie, podczas gdy podatnikom aktualizującym wycenę nieruchomości podatki zostały obniżone.

Na Litwie podatek katastralny został rozdzielony na dwie kategorie: grunty i nieruchomości mieszkaniowe. Stawki podatku dla nieruchomości mieszkaniowych zależą od średniej wartości rynkowej nieruchomości. Rodziny wychowujące co najmniej trójkę niepełnoletnich dzieci otrzymują wyższą kwotę wolną od podatku i wyższe progi podatkowe.

W Polsce na razie nie ma zagrożenia wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości. Jednak niektórzy politycy sugerują, że taka forma daniny mogłaby przyczynić się do złagodzenia problemów cenowych na rynku mieszkaniowym. Podatek katastralny w Polsce był również dyskutowany, głównie w kontekście nałożenia go na przedsiębiorców.

