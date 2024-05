Twoje wyniki wyszukiwania

Potencjał inwestycyjny nieruchomości PKP

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 19 maja, 2024 Miasto 0

Nieruchomości należące do PKP S.A. są sprzedawane po atrakcyjnych cenach, co stanowi doskonałą okazję dla potencjalnych inwestorów. Chociaż niektóre mieszkania mogą mieć niekorzystną lokalizację ze względu na bliskość infrastruktury kolejowej, istnieje możliwość zamieszkania w nich od razu lub po lekkim remoncie. Najważniejszym aspektem jest fakt, że grunty, na których znajdują się te nieruchomości, mają uregulowany status, a mieszkania należą do Skarbu Państwa, co umożliwia wykupienie ich na własność.

Ceny oferowanych mieszkań są wyjątkowo konkurencyjne w porównaniu do rynkowych ofert. Na przykład, na ulicy Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu można kupić mieszkanie o powierzchni 79 m2 za 320 tysięcy złotych, natomiast na warszawskiej Pradze Północ dostępne są mieszkania o powierzchni 42 m2 za 470 tysięcy złotych. Jeśli zależy nam na lokalizacji bliżej centrum Warszawy, to na Woli można oczekiwać ceny około 370 tysięcy złotych za mieszkanie o powierzchni 53 m2.

Warto również zauważyć, że Polregio oferuje jeszcze tańsze mieszkania w Ciechanowie. Zgodnie z informacjami dostępnymi na portalu, za 40-metrowe mieszkanie można zapłacić już od 80 tysięcy złotych, a za nieco ponad dwa razy większą powierzchnię – 280 tysięcy złotych. Nawet jeszcze niższe ceny można znaleźć w Czerwonki na Mazurach, gdzie jednoosobowe mieszkanie o powierzchni 23 m2 kosztuje jedynie 17 tysięcy złotych.

Spółka kolejowa udostępnia na swojej stronie szablon, który umożliwia wyszukanie nieruchomości w konkretnej miejscowości, z uwzględnieniem przeznaczenia i ceny. Jeśli zatem szukasz okazji inwestycyjnych na rynku nieruchomości, oferta PKP S.A. może być interesującą opcją. Nie przegap możliwości zakupu atrakcyjnych nieruchomości po konkurencyjnych cenach!

The real estate industry in Poland is experiencing an interesting opportunity for potential investors, as properties owned by PKP S.A. (Polish State Railways) are being sold at attractive prices. While some of these properties may have unfavorable locations due to their proximity to railway infrastructure, they can be purchased and inhabited immediately or after minor renovations. The key aspect is that the land on which these properties are situated has a regulated status, and the apartments belong to the State Treasury, allowing them to be bought outright.

The prices of the offered apartments are exceptionally competitive compared to the market offers. For instance, on Stanisława Małachowskiego Street in Wrocław, a 79 m2 apartment can be purchased for 320,000 złoty, while in Praga Północ in Warsaw, apartments with an area of 42 m2 are available for 470,000 złoty. If a location closer to the center of Warsaw is preferred, on Wola, one can expect a price of around 370,000 złoty for a 53 m2 apartment.

It is also worth noting that Polregio, a subsidiary of PKP S.A., offers even cheaper apartments in Ciechanów. According to information available on their portal, a 40-square-meter apartment can be obtained for as low as 80,000 złoty, and a slightly larger area of over 80 square meters at a price of 280,000 złoty. Even lower prices can be found in Czerwonka in Masuria, where a single-person apartment with an area of 23 m2 costs only 17,000 złoty.

PKP S.A. provides a template on their website that allows users to search for properties in specific locations, taking into account their purpose and price. Therefore, if you are looking for investment opportunities in the real estate market, PKP S.A.’s offer may be an interesting option. Do not miss the chance to purchase attractive properties at competitive prices!