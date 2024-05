Twoje wyniki wyszukiwania

Problemy z nieruchomościami w Atenach dla większości Greków

19 maja, 2024

Większości Greków nie stać na zakup mieszkania w stolicy Grecji, Atenach, ze względu na wysokie ceny nieruchomości w porównaniu do poziomu zarobków – podaje portal eKathimerini. Obecnie, aby kupić 60-metrowy lokal w budynku z lat 20-30. XX wieku, średnio zarabiający Grek musiałby pracować przez 11 lat. To znacznie więcej niż trzy lata temu, gdy wystarczało zarobków z 8,5 roku.

Ateny znajdują się wśród pięciu najdroższych miast Grecji pod względem dostępności nieruchomości dla mieszkańców, a według serwisu eKathimerini, wzrost wynagrodzeń nie nadąża za szybko rosnącymi cenami nieruchomości.

Choć nieruchomości w Atenach są relatywnie drogie, to w porównaniu z innymi światowymi metropoliami, takimi jak Tel Awiw, Paryż, Tokio czy Hongkong, ceny mieszkań w Atenach są niższe. Problem z dostępnością mieszkań mają również mieszkańcy Londynu.

Zdaniem ekspertów, zakup nieruchomości jest bardziej dostępny w innych europejskich miastach, takich jak Monachium, Zurych, Amsterdam, Los Angeles, Dubaj czy Sztokholm.

W ciągu ostatnich pięciu lat ceny nieruchomości w Grecji wzrosły znacząco. Średnia cena nieruchomości w 2018 roku wynosiła 175 tysięcy euro, podczas gdy średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 1071 euro. Do 2023 roku średnia cena nieruchomości wzrosła o 57 procent, osiągając poziom około 275 tysięcy euro, podczas gdy wzrost zarobków wyniósł jedynie 19,5 procent.

Współczesne ceny mieszkań w Grecji, przeliczając je na metr kwadratowy, są jednymi z najniższych w Europie i wynoszą średnio 2200 euro. Taniej jest tylko na Łotwie, w Rumunii i Bułgarii.

Chociaż Szwajcaria ma najwyższe ceny nieruchomości w Europie, sięgające 15 tysięcy euro za metr kwadratowy, zarobki Szwajcarów są znacznie wyższe niż w innych krajach. Dlatego Szwajcarzy mogą sobie pozwolić na zakup nieruchomości w swoim kraju w większym stopniu niż mieszkańcy Grecji, szczególnie na ateńskim rynku nieruchomościowym.

The real estate industry in Greece, particularly in the capital city Athens, has become increasingly unaffordable for most Greeks due to the high prices of properties compared to income levels. According to eKathimerini, the average Greek would need to work for 11 years to buy a 60-square-meter apartment in a building from the 20-30s of the 20th century. This is a significant increase from three years ago when it only took 8.5 years of earnings.

Athens is among the top five most expensive cities in Greece in terms of property affordability for residents. However, compared to other global metropolises like Tel Aviv, Paris, Tokyo, or Hong Kong, housing prices in Athens are relatively lower. London residents also face similar challenges in accessing affordable housing.

Experts suggest that property purchases are more accessible in other European cities such as Munich, Zurich, Amsterdam, Los Angeles, Dubai, or Stockholm.

Over the past five years, property prices in Greece have seen a significant increase. In 2018, the average property price was 175,000 euros, while the average monthly income was 1,071 euros. By 2023, the average property price is projected to rise by 57 percent to approximately 275,000 euros, while income growth is expected to be only 19.5 percent.

When compared on a per square meter basis, contemporary housing prices in Greece are among the lowest in Europe, averaging around 2,200 euros. The only countries with cheaper property prices are Latvia, Romania, and Bulgaria.

While Switzerland has the highest property prices in Europe, reaching up to 15,000 euros per square meter, the income levels of Swiss residents are significantly higher than in other countries. As a result, Swiss citizens can afford to buy properties in their country to a greater extent than Greek residents, especially in the Athens real estate market.

For more information on the Greek real estate market and related issues, you can visit the eKathimerini website at ekathimerini.com.