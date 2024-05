Twoje wyniki wyszukiwania

Rozczarowanie wzrostem cen domów z drugiej ręki

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 19 maja, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych zebrane przez nieruchomości-online.pl, IV kwartał 2023 roku nie przyniósł gwałtownego wzrostu cen domów z drugiej ręki. Wiele stolic regionalnych uniknęło podwyżek, co stanowi 8 z 18 analizowanych miast.

Największy wzrost cen domów wolnostojących na rynku wtórnym odnotowano w Toruniu, gdzie zdrożenie wyniosło 8,1% w porównaniu do III kwartału 2023 roku. Ponadto, widoczny był również wzrost cen w Białymstoku o 7,5%, w Olsztynie i Szczecinie o 4% w ciągu jednego kwartału. W przypadku Warszawy, Gdańska, Krakowa, Katowic, Opola i Zielonej Góry wzrost stawek ofertowych wyniósł tylko 1-2% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Infografika stworzona przez nieruchomości-online.pl obrazuje, że największy spadek cen odnotowano w Kielcach, gdzie obniżyły się one o 4% w ciągu roku. Następnie Bydgoszcz (-1,5%) i Rzeszów (-1%) znalazły się na kolejnych miejscach pod względem spadku cen.

Rafał Bieńkowski z nieruchomości-online.pl zauważa, że w ostatnich latach nabywcy zaczęli obniżać swoje oczekiwania, szczególnie jeśli chodzi o metraż domów. Obecnie większość poszukiwanych domów ma powierzchnię wynoszącą od 80 do 100 metrów kwadratowych. Finansowo, blisko połowa potencjalnych nabywców deklaruje, że ich próg bólu cenowego to maksymalnie 700 tysięcy złotych. Niestety, na portalu nieruchomości-online.pl tylko 36% ofert domów mieści się w tej kwocie.

W związku z tym obserwujemy wzrastającą popularność domów o cenach poniżej 500 tysięcy złotych. Dla wielu nabywców, cenowy pragmatyzm staje się kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu nowego domu.

According to the latest data collected by nieruchomości-online.pl, the fourth quarter of 2023 did not bring a sharp increase in prices for second-hand houses. Many regional capitals avoided price increases, with 8 out of 18 analyzed cities experiencing no change in prices.

The biggest increase in prices for detached houses on the secondary market was recorded in Toruń, where prices rose by 8.1% compared to the third quarter of 2023. Additionally, price increases were also seen in Białystok by 7.5%, in Olsztyn and Szczecin by 4% within one quarter. For Warsaw, Gdańsk, Kraków, Katowice, Opole, and Zielona Góra, the increase in listing prices was only 1-2% compared to the previous quarter.

An infographic created by nieruchomości-online.pl shows that the biggest price decrease was observed in Kielce, where prices dropped by 4% over the year. Bydgoszcz (-1.5%) and Rzeszów (-1%) ranked next in terms of price decline.

Rafał Bieńkowski from nieruchomości-online.pl notes that in recent years, buyers have started lowering their expectations, especially in terms of house size. Currently, most sought-after houses have an area ranging from 80 to 100 square meters. Financially, nearly half of potential buyers declare that their pain threshold in terms of price is a maximum of 700,000 Polish zlotys. Unfortunately, on the nieruchomości-online.pl portal, only 36% of house listings fall within this price range.

As a result, we are witnessing a growing popularity of houses priced below 500,000 Polish zlotys. For many buyers, price pragmatism is becoming a key factor in making decisions regarding the purchase of a new home.

