Scorpio House: luksusowe schrony o nowej koncepcji

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 19 maja, 2024 Miasto 0

Scorpio House to nowa koncepcja schronów opracowana w BXB studio. Unikalne rozwiązanie zmienia dotychczasową definicję schronu jako inwestycji realizowanej tylko w przypadku zagrożenia. Przekształcając schrony w przestrzeń luksusową, Scorpio House stawia na dostępność i wielofunkcyjność, zapewniając jednocześnie odporność na zagrożenia atomowe, biologiczne i chemiczne.

Scorpio House to modułowy system, który można łatwo transportować i szybko montować, podobnie jak zakupiony samochód. Dzięki zastosowaniu powtarzalnych elementów, można dostosować projekt do potrzeb klienta, tworząc winiarnię, kino domowe, pomieszczenie muzyczne, luksusowe spa czy miejsce spotkań. Schrony są również zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku pandemii, kataklizmów i wojny.

Projekt Scorpio House został zainspirowany skorpionem – największym stworzeniem na Ziemi, które jest w stanie przetrwać atak nuklearny. Głównym celem było zmienienie negatywnego wizerunku schronów wojskowych poprzez dodanie ludzkiego, powszechnego i dostępnego wymiaru. Scorpio House ma na celu stworzenie mody na posiadanie schronów, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo społeczeństwa.

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne mające na celu ułatwienie budowy schronów w Polsce. Według zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2024 roku. Projekt noweli Prawa budowlanego zakłada zwolnienie budowy przydomowych schronów z obowiązku uzyskania pozwolenia formalnego.

Scorpio House to innowacyjny projekt, który zmienia podejście do schronów i zapewnia bezpieczne miejsce zarówno na co dzień, jak i w przypadku ekstremalnych sytuacji. Przygotowuje także społeczeństwo na ewentualne kryzysy, gwarantując ochronę dla znacznej części ludności kraju.

